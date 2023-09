A Fazenda 2023: Cezar Black participante do Paiol já fez parte do BBB

O enfermeiro participou da última edição do Big Brother Brasil e agora irá disputar uma vaga no elenco principal do reality show da Record; saiba mais

Durante a transmissão da pré-estreia do programa, Cezar Black foi um dos primeiros a adentrar a casa onde os peões irão participar do Paiol (uma espécie de “casa de vidro”, em comparação com a sua concorrência).

Famoso após sua participação na edição de 2023 do Big Brother Brasil , Cezar vem para seu segundo reality em menos de um ano e dependerá da votação do público para conseguir se classificar para o elenco principal da Fazenda.

No Paiol, junto com outros nove participantes, Black irá lutar por uma vaga no elenco principal da 15ª edição da Fazenda, irão se classificar dois homens e duas mulheres. O anúncio de quais participantes ficaram entre os mais votados será na próxima quinta-feira, 21.



A Fazenda: trajetória do peão no BBB 23

No reality global, Cezar ficou top 8 participantes daquela edição, sendo eliminado em um paredão com Amanda Meirelles e Aline Wirley, campeã e vice daquela edição. No seu último paredão, Cezar foi eliminado com 48,79%, com uma diferença de 3,05% para Aline.

No discurso de eliminação, Thadeu Schmidt resumiu bem a trajetória de Cezar na casa: "É um cara rodeado de amigos (...) No entanto, qual foi a maior queixa do Black? Que nunca foi prioridade de ninguém, sempre se sentiu sozinho".

Durante sua trajetória no reality, o enfermeiro enfrentou cinco paredões, conquistou o anjo duas vezes e a liderança uma vez, foi escolhido duas vezes para ficar no monstro e ganhou uma vez o bate e volta.



A Fazenda: acusado de abandono para participar do BBB



Enquanto estava dentro do reality, Black foi acusado de abandonar o seu emprego como enfermeiro no Hospital Universitário de Brasília (HUB-UnB/Ebserh), justamente com o intuito de adentrar o Big Brother Brasil.