Alicia X em A Fazenda 2023: quem é a irmã do MC Daniel

A 15ª edição de “A Fazenda” compartilhou em sua pré-estreia na segunda-feira, 18, os 10 participantes do Paiol. Entre eles, a criadora de conteúdo digital Alicia X compete pela chance de entrar no elenco oficial por voto popular.

A “garota da mecha vermelha”, como se autointitula no perfil do Instagram, é irmã do funkeiro MC Daniel, além de produzir vídeos na plataforma Kwai, uma das patrocinadoras do reality show.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Acredito que a força do Kwai fora pode ser algo que ajude, mas o que vai definir quem vai entrar para a sede é aqui dentro do Paiol”, confessou na pré-estreia. Como influenciadora no aplicativo, Alicia X possui 1 milhão de seguidores.