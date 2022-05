"Desenrola, bate, joga de ladinho": Izolda dança música popular no TikTok; veja vídeo

Parte de um grupo de quatro pré-candidatos do PDT à sucessão governamental, Izolda cumpriu agendas de governo em diversos municípios do Cariri

A governadora do Ceará, Izolda Cela (PDT), performou a coreografia de uma música popular na plataforma TikTok ao lado de jovens durante agenda na região do Cariri cearense, na última quarta-feira, 4 de maio. O refrão “Desenrola, bate, joga de ladinho” era ouvido durante a dança da gestora ao lado de alguns jovens que a convenceram a entrar na brincadeira.

Não é difícil se deparar com essa música, ou outras similares, nas redes sociais. As obras fazem parte de uma onda recente que toma conta de algumas plataformas que registram novas "dancinhas" que viralizam e são performadas por seus usuários.

Parte de um grupo de quatro pré-candidatos do PDT à sucessão governamental, Izolda cumpriu agendas de governo em diversos municípios do Cariri, como Juazeiro do Norte, Crato e Santana do Cariri. A gestora inaugurou uma estrada, entregou um Centro de Educação Infantil e outras obras.

Há pouco mais de duas semana o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT), outro nome que postula a indicação dos trabalhistas, também esteve na região percorrendo municípios em ritmo de pré-campanha.

