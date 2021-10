Enquete Roça A Fazenda 13: quem deve ficar? Valentina, Lary ou Gui?

Valentina, Lary Bottino e Gui Araújo formaram a quinta Roça do reality rural da Record TV. Bil Araújo venceu a Prova do Fazendeiro e está fora da berlinda. Vote na enquete e escolha que participante deve ficar em A Fazenda 2021

Em A Fazenda 2021, com a vitória de Bil Araújo na Prova do Fazendeiro desta quarta-feira, 20 de outubro (20/10), o participante escapa da Roça e a quinta Roça do programa fica entre três participantes: Valentina, Gui Araújo ou Lary Bottino. Um deles irá escapar da berlinda na votação popular. Na Fazenda, o voto é para ficar e a eliminação acontece hoje, quinta, 21 de outubro (21/10).

Conheça os participantes que estão na Roça dessa semana de A Fazenda 2021:

Sobre o assunto Bianca Andrade e Fred viajam com o filho Cris pela primeira vez para o Ceará

Luísa Sonza e amigos são rendidos por assaltantes em São Paulo

Gabriel Medina, Simone e Yasmin Brunet: entenda a briga familiar

Verdades Secretas: TV Globo não exibirá a novela hoje, quarta, 20

Ana Maria Braga come 'microfone' ao vivo e vira meme; veja vídeo

Garoto liga para polícia para mostrar seus brinquedos e policial vai conferir: "eram legais mesmo'"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Enquete A Fazenda 2021: vote em quem deve ficar no reality show? Vote

Enquete Roça A Fazenda: quem deve ficar no reality? Valentina Lary Gui Araújo





*Resultado não interfere no reality show da Record TV

A Fazenda 2021: como foi a Prova do Fazendeiro de hoje?

Na Prova do Fazendeiro desta semana, os peões precisavam acertar uma bola na mira enquanto desciam de um escorregador com sabão. Quem fizesse mais pontos, ganhava o chapéu. Porém, apenas os telespectadores e a apresentadora Adriane Galisteu sabiam quanto valia cada cesta.

Na primeira rodada, Gui Araújo foi o único peão a fazer ponto. Na segunda rodada, Bil e Gui acertaram as mira, no que Lary Bottino começou a ficar atrás com zero pontos até então. Na terceira rodada, Bil foi o único a acertar mais um ponto.

Os peões continuaram a jogar até a sexta rodada. Gui Araújo foi o participante com a pontuação mais alta e, com isso, ganha o chapéu da semana em A Fazenda 2021. Veja como ficou a pontuação final:

Bil: 2000 pontos (cinco acertos)



2000 pontos (cinco acertos) Lary: zero pontos (nenhum acerto)



zero pontos (nenhum acerto) Gui Araújo: 1.900 pontos (cinco acertos)

A Fazenda 2021: como foi a formação da Roça

Tiago Piquilo, que venceu a prova de fogo, escolheu ficar com a chama amarela. Ele decidiu não revelar o poder até a hora da votação. O cantor entregou a chama vermelha para MC Gui, que não pôde saber o conteúdo naquele momento.

Nas indicações para a Roça, Dayane Mello, fazendeira da semana, colocou Bil Araújo direto na berlinda. Chegando ao momento dos votos, os peões não poderiam escolher moradores da Baia para a eliminação.

Ao começar a votação dos peões, MC Gui pôde enfim descobrir o conteúdo da chama amarela: ele tinha o poder de anular as indicações de cinco participantes. Ele cancelou as escolhas de Lary (que votou em Aline), Dynho, Gui Araujo, Marina e Bil (todos votaram em Rico). Ao todo, Rico teve seis votos, mas com as anulações de MC Gui, foi salvo da Berlinda.

Após o novo cálculo da votação, Gui Araújo foi para a Roça, com três indicações. Ele puxou Valentina para ocupar o terceiro banco. Na prova do Resta Um, Lary completou a Roça da semana. Ela vetou Valentina de participar da prova do fazendeiro, e ela não terá direito a tentar o chapéu da semana, sendo a primeira participante confirmada da roça.

Roça A Fazenda 13: confira as roças da edição de 2021

Primeira roça: Solange, Nego do Borel e Liziane; Liziane foi eliminada e Nego do Borel foi expulso

Segunda roça: Dayane, Bil e Mussunzinho; Mussunzinho foi eliminado

Terceira roça: Dayane, Erika e Tiago; Erika foi eliminada



Quarta roça: Victor, Gui e Aline; Victor foi eliminado

Quinta roça: Valentina, Lary e Gui;

A Fazenda 2021: quem já virou fazendeiro?

Primeira semana: Gui Araújo

Segunda semana: Erika Schneider

Terceira semana: Gui Araújo

Quarta semana: Rico Melquiades

Quinta semana: Dayane Mello

Sexta semana: Bil Araújo

A Fazenda 2021: quem já ganhou a prova de fogo?

Segunda semana: Arcrebiano



Terceira semana: Rico

Quarta semana: Mileide Mihale

Quinta semana: Bil Araújo

Sexta semana: Tiago Piquilo





Tags