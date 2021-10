A Fazenda 13: Tiago vence a Prova do Fogo; veja quem foi pra Baia

18:49 | Out. 17, 2021

O peão Tiago Piquilo foi o grande vencedor da Prova de Fogo de A Fazenda 2021 desta semana. A atividade aconteceu hoje, domingo, dia 17 de outubro (17/10) e foi disputada entre o sertanejo e os participantes Erasmo, MC Gui, Valentina e Solange. Com a vitória de Piquilo, o peão ganha dois poderes essa semana: o da Chama Vermelha e o da Chama Amarela, que será fornecido a algum outro peão.

Sobre o assunto A Fazenda 13: Dayane Mello ganha Prova do Fazendeiro

A Fazenda 13: com 22,82%, Victor é o quarto eliminado do reality

"A Fazenda": peões relatam vazamento de informações da produção

A prova consistiu em um circuito, no qual os escolhidos precisaram levar uma bolinha por todo o trajeto sem derrubá-la. Após isso, deveriam arremessar a bolinha em quatro alvos - caso a bolinha caísse da mesa, o circuito deveria ser refeito. Erasmo, Solange e Valentina apresentaram dificuldades para fazer a prova, o que favoreceu a vitória de Tiago.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a vitória de Tiago Piquilo da Prova de Fogo, foram para a Baia esta semana:

Erasmo

Solange

MC Gui

Valentina

Por terem perdido a prova, os quatro foram direto para o local de tratamento dos cavalos de A Fazenda 13. Eles correm o risco de serem puxados na formação da quinta Roça do reality, que será realizada na próxima terça-feira, 19 de outubro (19/10). A fazendeira da semana, Dayane Mello, indicará um peão da casa para a berlinda.

Sob a posse do Lampião da casa, Tiago utilizará o poder da Chama Vermelha e terá de sortear o poder da Chama Amarela para outro participante. Escolhido via TikTok pelo público, o dono do poder da Chama Vermelha deverá anular o voto de cinco peões durante a formação da Roça. Tanto o poder da Chama Amarela quanto o da Chama Vermelha serão descobertos apenas na próxima terça-feira.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags