A Fazenda 2021: Bil vence 1ª Prova de Fogo e ganha poder; saiba qual é

Com a vitória na Prova de Fogo, Arcrebiano, o Bil, ganha poder e pode interferir no resultado da próxima roça. A formação de A Fazenda 2021 será exibida nesta terça-feira, 21

Arcrebiano de Araújo, o Bil, venceu a primeira Prova de Fogo da edição de 2021 de "A Fazenda". Durante a prova, que ocorreu hoje, domingo, 19, o participante superou a modelo Dayane Mello e o sertanejo Tiago Piquilo, conquistando os poderes de lampião. "O pai veio pra jogar", comemorou Bill ao chegar na sede.

As Provas de Fogo consistem em competições que podem envolver sorte, habilidade, agilidade ou força. No lampião há duas chamas: uma vermelha e uma verde. As luzes representam benefícios ou malefícios durante o reality. Sendo o detentor do lampião, o vitorioso tem o poder de escolha sobre quem será impactado pelas luzes. Esses escolhidos só podem ser revelados durante a formação da roça, às terças-feiras.

Por meio de um sorteio, Bil, Dayane e Tiago foram selecionados para participarem da primeira prova. Na dinâmica, os competidores eram identificados cada um com uma cor. Segurando uma bola, eles deveriam atravessar obstáculos e subir em uma plataforma giratória. Logo depois, era exigido que a bola fosse arremessada nas cestas da cor do adversário até que ele fosse eliminado.

Com Dayane sendo a primeira eliminada, Bil e Tiago disputaram a final. Foi Bil quem saiu vitorioso na prova e conquistou o poder do lampião. Derrotados, a modelo e o cantor foram para a baia e puxaram MC Gui e Liziane Gutierrez.

O poder desta semana será trocar dois participantes da baia por dois da sede. Bil revelará esse poder momentos antes da primeira Roça da edição 2021. A votação ocorrerá na próxima terça-feira, 21.



A Fazenda 2021: onde assistir ao vivo e online?

A nova temporada de A Fazenda será exibida ao vivo de segunda a sábado às 22 horas e 30 minutos, e aos domingos a partir das 23 horas e 15 minutos, na Record TV. Para assistir a programação online é necessário acessar a plataforma de streaming da emissora, o PlayPlus. Nele é possível acompanhar a transmissão completa de festas e provas.

