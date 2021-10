Luísa Sonza e amigos são rendidos por assaltantes em São Paulo

A cantora Luísa Sonza foi assaltada na terça-feira, 12, em uma farmácia na cidade de São Paulo. Os criminosos traram no estabelecimento e renderam Luísa e os demais presentes no local. A cantora estava acompanhada por amigos e por seu motorista no momento do crime. Os assaltantes levaram o celular e pertences de Luísa e seus acompanhamentes.

Em nota para o portal Hugo Gloss, a assessoria da gaúcha confirmou o caso e garantiu que todos estavam bem. “Luísa Sonza foi assaltada horas atrás, quando parou em uma farmácia para fazer algumas compras. Foram levados alguns pertences da cantora, incluindo o celular, de seus amigos e do motorista. Está tudo bem com todos”, assegurou a assessoria.

A situação ocorreu após Luísa assistir ao show da banda Melim, que aconteceu no Espaço das Américas. Luísa ainda chegou a subir no palco e registrou o momento nos stories. A artista ainda não se manifestou sobre o caso.

