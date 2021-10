A Fazenda 13: Lary Bottino entra hoje, 1º; saiba quem é a nova peoa

A influenciadora Lary Bottino, de 23 anos, entrará hoje, 1º de outubro (01/10) em A Fazenda 2021. A peoa é a nova integrante do reality rural da Record TV e entrará no programa para substituir a desistente Fernanda Medrado. A participação de Lary foi adiantada por colunistas e posteriormente confirmada pela Record durante o programa Balanço Geral. A apresentadora Adriane Galisteu confirmou que Bottino entrará imune no reality.

Lary estará, a partir de hoje, em seu segundo reality. Seu primeiro programa na televisão como participante de reality foi no "De Férias com o Ex", da MTV. A influencer protagonizou diversos barracos em duas edições. Ela também é conhecida por ter iniciado uma amizade com a cantora Anitta, com quem acabou se desentendendo.

Sobre o assunto A Fazenda 13: Gui Araújo ganha Prova do Fazendeiro e está fora da Roça

Machismo? Erasmo e Mussunzinho se defendem: "Não tem argumento"

Após expulsão de "A Fazenda", Nego do Borel revela desejo de ir ao BBB

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O peão Rico Melquiades chegou a comentar dentro da casa que Lary poderia ser a substituta de Medrado, já que ela estava em um grupo de WhatsApp criado pelos participantes. Segundo informações do UOL, a participante está confinada e sem celular desde a última sexta-feira, 24, e não sabe da expulsão de Nego do Borel.

Lary Bottino em A Fazenda 2021: que horas ela entra?

Espera-se que Lary Bottino entre em A Fazenda 2021 durante a festa desta sexta-feira, 1º de outubro (01/10). A apresentadora Adriane Galisteu confirmou que a entrada da nova participante passará ao vivo. O programa começa a partir das 22 horas e 45 minutos (horário de Brasília) na Record TV. Também é possível assistir na íntegra o reality rural assinando o PlayPlus, plataforma de streaming da emissora. A entrada de Lary deve ser parecida com a de Sthe, vencedora do Paiol Tik Tok.

Lary Bottino em A Fazenda 2021: quem é a participante?

Com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, a influenciadora é natural de São Paulo e está solteira. Ela é bastante amiga de Gui Araújo, ex-affair de Anitta e peão de A Fazenda 2021. Lary chegou a comemorar a participação do empresário e declarou sua torcida. "Além de ser a testemunha desse momento, fui a primeira que ele compartilhou todos os medos, ansiedade, alegria, sensações... como sempre!", garantiu a possível peoa do reality. Entretanto, após a confirmação da participante no reality rural, a postagem foi apagada de seu perfil no Instagram.

Lary ganhou visibilidade ao ser assistente de palco do programa de Anitta no Multishow, o Anitta Dentro da Casinha. Ambas viraram amigas devido ao mesmo nome e passaram a quarentena juntas na mansão da artista, mas não são mais amigas. A influencer chegou a comentar sobre a amizade de Anitta com os influenciadores Lucas Guedez e Rafa Uccman, apontando que a cantora é falsa.

Lary Bottino em A Fazenda 2021: por que ela vai entrar?

Bottino substituirá a ex-peoa Medrado, uma das favoritas do reality rural da Record TV que desistiu do jogo em sua segunda semana. A peoa tocou o sino duas vezes na quarta-feira, 22, após brigas com Rico Melquiades durante a formação da roça e gatilhos em conversas com MC Gui e Tati Quebra Barraco. A cantora, então, deixou a disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Tags