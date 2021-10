A Fazenda 13: Dayane Mello ganha Prova do Fazendeiro

Estagiária do O POVO Online

00:02 | Out. 14, 2021

Ela ganhou o chapéu de Fazendeiro em A Fazenda 2021 e escapou da berlinda. Três participantes formaram mais uma roça do reality rural da Record TV: Aline, Gui Araújo e Victor. Vote em quem deve ficar

Em A Fazenda 2021, Dayane Mello ganhou a Prova do Fazendeiro do reality rural da TV Record nessa quarta-feira, 13 de outubro (13/10). Com a vitória, a modelo escapa da berlinda, que fica entre três participantes: Aline, Gui Araújo e Victor.

Na primeira fase da prova, cada peão deveria preencher um painel com os oito produtos. Os cubos estavam distribuídos em uma piscina de bolinhas. Aline foi a primeira peoa a completar a fase e Dayane foi a segunda. Victor ficou em último lugar. Veja quantos pontos cada um dos participantes ganharam na primeira fase da Prova do Fazendeiro:

Aline: 100 pontos



100 pontos Day: 75 pontos

75 pontos Victor: 50 pontos

Na segunda fase, em três rodadas, o peão puxava uma alavanca e os pontos somavam-se ao seu acervo. O peão deveria puxar uma alavanca e destinava a pontuação para outro participante. Dayane e Aline destinaram seus pontos uma para a outra, no que Victor teve a menor soma de pontos. Dayane, então, foi consagrada Fazendeira da semana. Veja pontuação final dos participantes:

Aline: 6.050 pontos

Dayane: 7.775 pontos

Victor: 2.700 pontos

A Fazenda 2021: como foi a formação da Roça

Bil Araújo, que venceu a prova de fogo, escolheu ficar com o poder da chama amarela. Ele ganhou imunidade para si e outro participante, presenteando Dynho Alves.

Rico Melquíades, fazendeiro da semana, indicou Gui Araújo para a roça. Gui, com o poder da chama vermelha, ganhou voto com peso dois. Ao fim das discussões, Aline Mineiro teve sete votos e está na berlinda. Ela decidiu puxar Victor Pecoraro para a eliminação.

Na prova do Resta Um, Dayane completou a roça da semana. Ela vetou Gui de participar da prova do fazendeiro, e ele não terá direito a tentar o chapéu da semana, sendo o primeiro participante confirmado da roça.

Roça A Fazenda 13: confira as roças da edição de 2021

Primeira roça: Solange, Nego do Borel e Liziane; Liziane foi eliminada e Nego do Borel foi expulso

Segunda roça: Bil, Dayane e Mussunzinho; Mussunzinho foi eliminado

Terceira roça: Dayane, Erika e Tiago; Erika foi eliminada

Quarta roça: Aline, Gui Araújo e Victor; vote em quem deve ficar no reality

Enquete A Fazenda: quem deve ficar no reality?

A Fazenda 2021: quem já virou fazendeiro?

Primeira semana: Gui Araújo

Segunda semana: Erika Schneider

Terceira semana: Gui Araújo

Quarta semana: Rico Melquiades

Quinta semana: Dayane Mello



A Fazenda 2021: quem já ganhou a prova de fogo?

Segunda semana: Bil Araújo



Terceira semana: Rico

Quarta semana: Mileide

Quinta semana: Bil Araújo

