Bianca Andrade e Fred viajam com o filho Cris pela primeira vez para o Ceará

18:38 | Out. 11, 2021

A família conseguiu curtir um momento no Beach Park com tranquilidade, já que chegaram antes da abertura dos portões para o público

Bianca Andrade e Fred resolveram tirar alguns dias de descanso para curtir o Beach Park, em Fortaleza. O passeio marca a primeira viagem do filho do casal, Cris. Os papais registraram todos os momentos nas redes sociais e mostraram o bebê aproveitando o parque.

A família conseguiu curtir o local com tranquilidade, já que chegaram antes da abertura dos portões para o público. Nos stories, Bianca contou que não vinha a Fortaleza há dois anos, por causa da pandemia da Covid-19. O casal está hospedado no Acqua Beach Park Resort.

Fred aproveitou a viagem para encontrar alguns jogadores do Fortaleza Esporte Clube, como Lucas Crispim, Éderson dos Santos e Kennedy Souza. Nas redes sociais, o youtuber avisou que gravou um desafio com os craques, que irá ao ar no domingo, 17.

Bianca Andrade mostrou alguns de seus novos produtos no Instagram, mas não contou se teria algum compromisso profissional na Capital cearense.

