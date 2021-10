A Fazenda 13: com apenas 9% dos votos, Lary Bottino é eliminada do reality

Ela foi a menos votada para continuar no jogo em Roça com Gui Araújo e Valentina, não podendo mais continuar no programa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. O último eliminado de A Fazenda foi o ator Victor Pecoraro

A peoa Lary Bottino foi a eliminada desta semana em A Fazenda 2021. Nesta quinta-feira, 21 de outubro (21/10), a influencer foi a menos votada para continuar no reality rural da Record TV: com apenas 9,61% dos votos do público, ela foi a quinta eliminada da 13ª temporada do programa. Na Roça, ela enfrentou Gui Araújo e Valentina. A italiana foi a preferida para permanecer no jogo, com 62,15%. Na sequência, o ex-affair de Anitta ganhou 28,24%.

Na Roça desta semana, Valentina superou Aline e, até então, detém a maior aprovação da temporada. A peoa estava na baia e foi puxada por Gui Araújo para o terceiro banquinho da berlinda. Já Lary detém o recorde de maior rejeição da temporada até então, com menos de 10% dos votos para ficar no jogo.

Sobre o assunto Marina Ferrari expõe dúvidas sobre Gui Araújo: "não é recíproco"

MC Gui salva Rico da roça e alagoano tenta dar beijo de agradecimento

A Fazenda 13: Bil Araújo vence Prova do Fazendeiro da semana

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Fazenda 2021: quem é Lary Bottino?

A peoa de 22 anos entrou como substituta na vaga de Medrado, que desistiu de A Fazenda 13. Com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, a influenciadora é natural de São Paulo e está solteira. Ela é bastante amiga de Gui Araújo, ex-affair de Anitta e declarou sua torcida ao peão. Saiba mais sobre a ex-participante aqui.

A Fazenda 2021: quem já saiu do reality?

Primeira eliminada: Liziane Gutierrez



Primeira desistência: Medrado



Primeira expulsão: Nego do Borel



Segundo eliminado: Mussunzinho

Terceira eliminada: Erika Schneider

Quarto eliminado: Victor Pecoraro

Quinta eliminada: Lary Bottino

A Fazenda 2021: quem já virou fazendeiro?

Primeira semana: Gui Araújo

Segunda semana: Erika Schneider

Terceira semana: Gui Araújo



Quarta semana: Rico

Quinta semana: Dayane

Sexta semana: Bil Araújo

A Fazenda 2021: quem já ganhou a prova de fogo?

Segunda semana: Bil Araújo

Terceira semana: Rico



Quarta semana: Mileide

Quinta semana: Bil Araújo

Sexta semana: Tiago

A Fazenda 2021: quem já saiu do reality?

Tags