Gabriel Medina, Simone e Yasmin Brunet: entenda a briga familiar

A briga entre Gabriel Medina, Yasmin Brunet e a mãe do surfista ganhou novos problemas desde terça-feira, 12 de outubro. Leo Dias, colunista do “O Dia”, divulgou uma conversa em que a matriarca, Simone, ofende e ataca a nora.

Em mensagens de texto para o filho, compara a influenciadora digital a uma atriz de filmes pornôs por causa de um vídeo explícito que viu. “Tenho pena da sua pobreza de espírito. Sua esposa e a mãe dela (Luiza) são muito decentes: filme pornô, aborto, relacionamento homossexual… Quem são vocês?”, escreveu.

Não há informações sobre o que Gabriel respondeu à mãe. Entretanto, de acordo com a coluna, o jovem decidiu bloqueá-la de todas as redes sociais e outros aplicativos.

Por causa disso, Simone escreveu uma carta à mão para ele. Neste conteúdo, não pede desculpa às ofensas que direcionou à nora. Por outro lado, cita Deus para pedir misericórdia ao filho.

“Minha oração é para que Deus tenha misericórdia e guarde você de todo o mal, este tempo todo estamos em silêncio pois nada do que pensam ou falam nos define. Somente nós sabemos o que vivemos e, quanto a isto, não há discursos ou mentiras que prevaleçam, mesmo hoje você não enxergando”, disse.

Ela ainda discorre sobre as portas de sua casa sempre estarem abertas ao Gabriel. “Estamos na terra para este plantio, ficamos por aqui em paz, pois fizemos nossa parte até aqui, errando ou acertando, sempre buscamos passar o melhor para vocês”, afirmou.

Segundo ela, “toda mãe boa ou ruim paga um preço de sangue para trazer um filho ao mundo”. Simone finaliza ao pedir que o surfista entre em contato com a irmã mais nova.

Após essas acusações, Leo Dias afirma que Yasmin Brunet vai processar a sogra. De acordo com ele, os vídeos que a mãe de Medina detém são de quando ela era menor de idade. Por isso, poderá responder por pornografia infantil, calúnia e difamação.

A coluna do portal “Metrópoles” também divulgou que a mãe de Yasmin, Luiza, entrou em contato com seus advogados para tomar as medidas cabíveis. “Repudio este tipo de comportamento lamentável da Sra. Simone. É muito triste. Meu advogado está tomando as medidas cabíveis”, comentou.



