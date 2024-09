Enquete Estrela da Casa: vote em sua música preferida da semana

Cantores lançaram canções de seus repertórios para as disputas da semana no "Estrela da Casa". Veja quais são e vote na sua favorita

Na programação do reality show "Estrela da Casa", os participantes lançam uma música, que pode ser cover ou autoral, toda quarta-feira, para a disputa do hitmaker da semana, ou seja, o cantor mais ouvido. O resultado desta semana será anunciado no domingo, 8.

As canções lançadas pelos competidores estão disponíveis nas plataformas de streaming de música, no canal “Música Multishow” no YouTube e no site oficial do reality. Confira os lançamentos do "Estrela da Casa" e vote no seu preferido.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Enquete Estrela da Casa: quais foram as músicas lançadas por cada participante?

Enquete Estrela da Casa: qual a sua música favorita da semana?

Loading...

Estrela da Casa: veja o ritmo musical de cada participante do reality