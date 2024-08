Quem saiu do Estrela da Casa? Veja segunda eliminação

Rodrigo Garcia tem 24 anos e representa o piseiro no Estrela da Casa Crédito: Paulo Belote/TV Globo

O segundo eliminado do Estrela da Casa, Rodrigo Garcia, deixou o reality show nesta terça-feira, 27, após atingir a menor porcentagem na votação do público: 16,65%. O cantor disputava a permanência com Lucca (36,03%) e Unna X (47,32%). A formação da Batalha começou na última quinta-feira, 22, quando MC Mayarah venceu a Prova da Estrela e indicou Matheus Torres e Unna X. No dia seguinte, 23, o público votou para salvar Torres e manter a artista na berlinda. Antecedendo a saída de Rodrigo, a cantora Heloísa Araújo abriu as eliminações na terça-feira, 20, com a primeira Batalha da edição.

Quem saiu do Estrela da Casa? Conheça a eliminada Representante do piseiro na casa, Rodrigo tem 24 anos e se descreve como um “baixinho arretado”. Artista autodidata e diverso, Rodrigo aprendeu a tocar muitos instrumentos sozinho e canta vários tipos de gêneros musicais. Embora trabalhe outros gêneros hoje, o cantor já foi vocalista da banda de rock Impakto de Manaus, chegando até a abrir um show da banda Babado Novo.