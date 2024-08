Lucca no Estrela da Casa: quem é o participante do reality

Novo reality musical da Globo reúne 14 participantes de vários estados do Brasil e de gêneros musicais diferentes; conheça Lucca, um dos participantes

Estrela da Casa, novo reality da Globo, tem dinâmica inédita que une jogos de convivência com disputas musicais, tudo isso valendo prêmios em dinheiro e uma carreira na música.

O reality reúne 14 competidores na disputa. Saiba mais sobre Lucca, um dos participantes selecionados para o programa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Estrela da Casa: Quem é Lucca?

O goiano de 26 anos trabalha como cantor em uma dupla sertaneja com seu irmão, Juann. Os sertanejos chegaram até a dividir palco com Wesley Safadão, no concurso “A Melhor Voz”, em 2012.