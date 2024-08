Estrela da Casa: Unna X é a Hitmaker da semana; veja ranking

Com a canção "Pilantra", a americana foi a cantora mais ouvida da semana. Confira o ranking do Hitmaker

Cada cantor lança uma música autoral toda quarta-feira. No domingo, é anunciado quem foi o artista mais ouvido. Veja o ranking do Hitmaker essa semana.

A cantora Unna X foi a mais ouvida da semana no reality Estrela da Casa . A canção “Pilantra” foi a mais escutada nas plataformas e no site do programa, revelou a apresentadora Ana Clara, nesse domingo, 25.

Unna X - 671.232 reproduções



Lucca - 629.284 reproduções



Gael - 614.726 reproduções



Nicole - 319.987 reproduções



Matheus - 117.358 reproduções



Evellin - 108.145 reproduções



Leidy -83.298 reproduções



Nick - 75.044 reproduções



Rodrigo - 53.908 reproduções



Califfa - 53.691 reproduções



Mayarah - 53.414 reproduções



Ramalho - 49.464 reproduções



Thália - 47.726 reproduções

Estrela da Casa: o que é o Hitmaker?

O hitmaker é uma das dinâmicas do reality Estrela da Casa. Nela, os cantores lançam uma música autoral toda semana e o cantor mais ouvido se torna o Hitmaker da Semana. Assim, o artista pode se apresentar no Festival, junto com a Estrela da Semana, o Dono do Palco e os participantes que estão na Batalha.

Estrela da Casa: qual a premiação?



O novo reality musical premia o vencedor com meio milhão de reais, um contrato com a Universal Music, gerenciamento de carreira e uma turnê pelo país.