Estrela da Casa: quem saiu hoje, 3? Veja eliminado desta Batalha

Hoje, terça-feira, 3 de setembro (03/09), mais um participante foi eliminado do Estrela da Casa. Califfa deixou o reality show musical após atingir a menor porcentagem na votação do público: 11,76%. O cantor disputava a permanência com Nicole Louise (33,01%) e Nick Cruz (55,23%). Estrela da Casa: quem saiu hoje (03/09) e foi eliminado do reality? Confira abaixo como foi a porcentagem de cada participante: É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Nick Cruz 55,23%

Nicole Louise 33,01% Califfa 11,76% Estrela da Casa: como foi formada a batalha? As batalhas são formadas por duas indicações e pela votação aberta. Ramalho foi o vencedor da terceira Prova da Estrela e se tornou a Estrela da Semana no reality. Com isso, o cantor garantiu vaga no Festival e a imunidade nesta semana. Logo depois, Ramalho indicou Nicole Louise e Matheus Torres para a Batalha.

Matheus Torres e Nicole Louise disputaram o Duelo na última sexta (30). Ele escolheu Epitáfio, sucesso do Titãs e ela A Lenda, hit de Sandy e Junior. Com 75,48% dos votos do público, Matheus conseguiu garantir a permanência na casa por mais uma semana. Já Nicole foi para a Balada. Unna X foi mais uma a garantir participação no Festival e imunidade. Ela venceu a prova Dono do Palco na tarde de sábado (31). De noite, a cantora indicou Nick Cruz para a dinâmica de eliminação. Califfa e Leidy Murilho empataram com cinco votos. A responsabilidade de decidir quem iria para a Batalha foi da vencedora da Dona do Palco, Unna X, como foi informado por Ana Clara na primeira semana do programa. A cantora escolheu Califfa.

Enquete Estrela da Casa: como votar no Gshow? O público pode escolher votar em duas alternativas: o Voto de Torcida e o Voto Único. A validação de votos no sistema misto do Gshow acontece mediante o cadastro da pessoa em uma conta Globo. Mas uma das novidades do novo programa é que serão duas votações por semana. Veja a seguir como se cadastrar e participar das votações do Estrela da Casa.

VOTE | Enquete Estrela da Casa: quem deve ganhar o reality? Votação Estrela da Casa: cadastro na conta Globo Para os usuários que já possuem cadastro na conta Globo, basta clicar aqui e acessar a página de login. Outra possibilidade é utilizar o Google ou o Facebook para entrar. Aos que se cadastraram pela primeira vez, um e-mail de confirmação será enviado para finalizar o processo e ativar a sua conta. Em seguida, o número de telefone será solicitado para o avanço da validação.

Outros dados podem ser informados, como o CPF, antes que o usuário possa votar. Enquete Estrela da Casa: menor de idade vota? Os menores entre 8 e 16 anos devem indicar um responsável para autorizar o processo de sua conta Globo. Conforme o Gshow, o procedimento faz parte de adequação com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Casa do BBB recebe novo reality da Globo; veja mudanças