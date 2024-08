Muquiranas Brasil: até que ponto economizar ao máximo é saudável?

Luciene Oliveira administra o grupo Muquiranas Oficial, que já reúne mais de 170 mil pessoas no Facebook, e aponta: existe um limite, definido pelo impacto da prática na saúde

Hoje, a comunidade conta com outras duas administradoras. Lucilene e Tatiana, também muquiranas de carteirinha, que se destacaram pelo engajamento nas postagens e começaram a apoiar Laila na moderação do grupo .

Inspirado pela série americana e fundado pela chefe Laila Otaki em 2020, o grupo Muquiranas Oficial já reúne mais de 170 mil pessoas no Facebook. Interessados em economia e finanças, os membros compartilham entre si dicas de promoções, ideias de negócio, conselhos para compra e venda de bens e até mesmo manuais que mostram como economizar no dia a dia.

O reality Muquiranas Brasil mal chegou no catálogo da Max e já despertou curiosidade e espanto. O programa acompanha a rotina daqueles que não medem esforços e criatividade para economizar cada centavo , além de mostrar sua relação com familiares e o estilo de vida.

Ela conta que, através do grupo, fica sabendo sempre de ofertas de cashback atrelado a produtos e, assim, consegue garantir um dinheirinho a mais no orçamento. “Essa semana passada mesmo eu ganhei 100 reais cadastrando nota”, conta.

Lucilene Oliveira, 42, trabalha atualmente com artesanato, mas não perde uma oportunidade de fazer renda extra ou de economizar.

Apesar de terem que lidar com comentários maldosos e ofensivos de alguns membros, as administradoras destacam que o espaço é um lugar de troca entre aqueles que realmente se interessam pelo assunto e que vivenciam de fato esse estilo de vida.

“Quando chega no extremismo da saúde, não acho muito legal. Mas a gente tem que ter respeito. Não é porque eu não concordo que eu vou atacar o que a pessoa tá fazendo. Lá no grupo tem muita coisa que dá pra gente filtrar e usar a nosso favor”, pondera.

Apesar de ter o hábito de economizar, a paulista não se considera uma muquirana ao extremo e declarou não gostar de ter a imagem atrelada a essa visão. Para ela, existe um limite, definido pelo impacto da prática na saúde. Por exemplo, pegar um produto que estava dentro do lixo, está fora de questão.

Assim como Laila, a artesã também desenvolveu alternativas para economizar, que vão da vestimenta à alimentação. Guardar as cascas das frutas para fazer chás, sucos e receitas é uma prática que as amigas têm em comum.

De acordo com Lucilene, hábitos como esse poderiam receber mais destaque ao se mencionar o estilo de vida muquirana: não focar apenas naquilo que rompe com a normalidade, mas sim no que pode de fato contribuir para uma rotina financeira mais econômica e saudável.

Até que ponto é saudável ser muquirana?

Conforme estudo realizado pela Universidade de Bristol, no Reino Unido, economizar mensalmente melhora a qualidade do sono e ajuda as pessoas a se sentirem mais otimistas em relação ao futuro.