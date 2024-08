MasterChef Confeitaria: quando começa e tudo sobre o novo formato

Após 11 temporadas e mais de três formatos desenvolvidos, o MasterChef Brasil investe agora em uma disputa para os confeiteiros. A nova versão do reality show será focada em chefs profissionais de confeitaria e estreia em 19 de novembro, na emissora BandTv.

Com apresentação de Ana Paula Padrão, os jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça voltam neste novo formato do programa. A novidade da vez é a participação do chef Diego Lozano, anunciado oficialmente como o novo jurado, na última sexta-feira, 2.

MasterChef Confeitaria: quem é Diego Lozano? Conheça o novo jurado

Eleito duas vezes como o melhor chocolatier do Brasil na competição World Chocolate Masters, Lozano aprendeu a trabalhar com doces por meio de um curso no Senai. O incentivo veio de sua mãe, que sempre apoiou a paixão do filho.