Estrela da Casa: quem está no reality? Veja lista dos participantes

Serão 50 dias repletos de muita música, alianças e disputas. O público é quem decide os eliminados e também o campeão ao fim do programa. Veja a seguir quem são os participantes do reality show.

Estrela da Casa é um reality de convivência e música da Rede Globo que estreia na terça-feira, 13 . Os 14 participantes foram revelados na última quinta-feira, 8. No entanto, Muse Maya que estava na lista, foi desclassificada por questões contratuais e sua vaga foi ocupada por Thália. O anúncio final foi feito no sábado, 10.

Em Inhapim, no interior de Minas Gerais, Evellin é chamada de "doutora do sertanejo". Ela é dentista e cantora. Se apaixonou pela música devido ao pai e da dupla Zezé Di Camargo e Luciano.

Heloísa Araújo trabalha como artesã, cantora e compositora. Ela tem 23 anos e mora na aldeia Kariri-Xocó, localizada em Porto Real do Colégio, em Alagoas. A jovem começou a se envolver com a música ainda pequena devido à influência de seu avô, que desde cedo a ensinou a cantar os cantos indígenas.

Signo: Aquário Primeira música no programa: No pique

Ela afirma que sua ligação com a fé é muito forte. No repertório, gosta de mostrar canções mais animadas para combinar com sua personalidade.

Signo: Gêmeos

Primeira música no programa: Andar comigo

Estrela da Casa: Lucca

Lucca é cantor e compositor de música sertaneja. Aos 26 anos, ele se inspira musicalmente no pai e no avô. Ele já foi a primeira voz de uma dupla com o irmão mais velho, Juan, com o qual lançou um DVD de músicas autorais.

Por ser muito brincalhão, ele tem receio de ser mal interpretado pelas brincadeiras que costuma fazer, mas não tem medo de cancelamento.

Signo: Aquário

Primeira música no programa: Vinho Rosé

Estrela da Casa: Matheus Torres

Matheus Torres tem 31 anos, é de Minas Gerais e vive exclusivamente da música em São Paulo, capital. Hoje, ele se apresenta tocando soul, blues jazz e pop rock.

Ainda quando era criança, começou a cantar na igreja. Muito jovem ele teve que lidar com o alcoolismo do pai, divórcio na família e falta de apoio para trilhar a carreira de cantor.

Signo: Escorpião

Primeira música no programa: Pode ser

Estrela da Casa: MC Mayarah

MC Mayarah tem 29 anos e mora na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ainda na infância, ela ingressou em um coral evangélico por incentivo do avô, o que desencadeou sua paixão pela música.

Ela adora compor, mas nunca estudou teoria musical. Suas letras mostram seu empoderamento feminino e origem humilde. Seu estilo musical é o funk e ela também coleciona perucas, cada uma delas reflete sua personalidade no momento.

Signo: Escorpião

Primeira música no programa: Nem vem pensar

Estrela da Casa: Nick Cruz

Nick Cruz é um residente de Laranjeiras e agora reside em Serra, no Espírito Santo. Ele se apaixonou pela música quando criança porque sua mãe o levava frequentemente aos karaokês. O participante escolheu pop como gênero musical que defenderá no programa.

Atualmente é pedreiro e tem 26 anos. Ele saiu de casa aos 15 anos para tentar ganhar dinheiro com sua carreira artística. Aos 17 anos, já fazia apresentações musicais e se apresentava em barzinhos.

Signo: Áries

Primeira música no programa: Tava na cara

Estrela da Casa: Nicole Louise

Nicole Louise nasceu em Brasília e mudou-se para São Paulo aos 17 para tentar a carreira artística. Com 26 anos atualmente, ela quer viver da música, mas trabalha com produção de conteúdo humorístico na internet.

Aos seis anos, aprendeu a tocar piano e violão, e já compunha músicas que entregava para o pai colocar letra.

Signo: Capricórnio

Primeira música no programa: Garçom dança comigo

Estrela da Casa: Ramalho

Ramalho tem 23 anos, é cantor, compositor e rapper. O jovem paulistano se inspirou em seu pai, que cantava em barzinhos, e descobriu sua vocação durante a adolescência, disputando rima no recreio da escola e nas pistas de skate.

Djonga, Racionais MCs e Dexter são suas inspirações na música. Seus raps já ganharam reconhecimento de Felipe Ret, Ferrugem, Edi Rock e Dexter. Ele é casado e sua esposa é uma grande incentivadora.

Signo: Touro

Primeira música no programa: Sonho de malandro

Estrela da Casa: Rodrigo Garcia

Rodrigo Garcia reside em Manaus, no Amazonas, e tem 24 anos. Ao crescer, viu seu tio ser DJ nas festas da família e sempre ouviu vários tipos de música. No entanto, o forró e o piseiro o conquistaram.

Ele começou a cantar quando era adolescente e também aprendeu a tocar violão sozinho após uma desilusão amorosa. Apesar de nunca ter namorado, costuma escrever músicas falando de amor. O jovem entrega quentinhas para ajudar a mãe em Manaus.

Signo: Libra

Primeira música no programa: Agora eu pego mesmo

Estrela da Casa: Thália

Tália tem apenas 21 anos e um filho de dois anos. Aos três anos, a carioca começou a cantar na igreja. Ela descobriu que havia aulas de canto lá, mas elas eram pagas. Como não tinha dinheiro para pagar, ficava escutando música atrás da porta para aprender mais.

Ela é competitiva, otimista, engraçada e fã de R&B, estilo musical que irá representar na competição. Além de ser cantora, ela também trabalha como agente comunitária de saúde e transita entre outros trabalhos.

Signo: Áries

Primeira música no programa: Pega a Visão

Estrela da Casa: Unna X

Unna X tem 26 anos e divide a vida entre sua cidade natal, New Jersey, nos Estados Unidos, e Taguatinga, no Distrito Federal. Para pagar o sonho musical, trabalha como faxineira.

A carreira das divas pop brasileiras é atualmente sua inspiração. Ela já compôs para artistas como Gloria Groove, Luisa Sonza e Anitta e também já lançou suas próprias músicas.

Signo: Áries

Primeira música no programa: Replay