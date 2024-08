Rock in Rio 2024: programação completa, atrações, ingressos e mais

Rock in Rio 2024: veja programação completa, atrações, ingressos e mais Crédito: Reprodução/Instagram

Trazendo o título “Rock in Rio 40 anos e Pra Sempre”, a edição deste ano celebra a trajetória do maior festival de rock do mundo, que já é considerado um patrimônio cultural imaterial do Rio de Janeiro. Imagine Dragons, Evanescence, Katy Perry, Ed Sheeran e outros artistas fazem parte do line-up do evento. Confira a lista completa e mais detalhes sobre o festival. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Rock in Rio 2024: programação dividida em dois períodos Previsto para setembro deste ano, o festival de rock teve o cronograma de shows dividido em duas partes. A primeira delas acontece de 13 a 15 de setembro, enquanto a segunda, no período de 19 a 22 do mês.

O evento acontece mais uma vez na Cidade do Rock, no Parque Olímpico, localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. No entanto, o local estará diferente na edição deste ano. Dentre as novidades estão os novos espaços - a Feira Hype, o Palco Supernova e o Global Village - e o musical “Sonhos, Lama e Rock N’ Roll”, que vai contar os bastidores da criação do festival. Rock in Rio 2024: programação do cronograma de horário Abertura de Portas: 14h

Encerramento: 2h

Último acesso ao local do evento: 0h Rock in Rio 2024: programação completa das atrações com dia de cada show 13 de setembro Palco Mundo Travis Scott

21 Savage

Ludmilla

Matuê Part Wiu e Teto Palco Sunset Mc Cabelinho e Coral das Favelas

Orochi, Oruam e Chefin

Veigh e Kayblack

Funk Orquestra convida Mc Daniel, Rebecca e Mc Soffia New Dance Order DeadMau5

Fatsync e Malifoo

Chemical Surf

Cat Dealers Espaço Favela TZ da Coronel e Borges

Kevin O Chris

Slipmami Global Village Karan Aujla

Katú Mirim

Victor Xamã Supernova Major RD

Mizzy Miles

The Box

14 de setembro Palco Mundo Imagine Dragons

OneRepublic

Zara Larsson

Lulu Santos Palco Sunset NX Zero

James

Christone “Kingfish” Ingram

Pato Fú + Penélope New Dance Order DJ Snake

KVSH

Öwnboss

Liu Espaço Favela Dennis

Thiago Pantaleão

Lourena Global Village Hermeto Pascoal e Grupo

Mestrinho

Amaro Freitas Supernova Nagalli - Magic Show e Convidados

Bin Feat Leviano

Duquesa

7minutoz 15 de setembro Palco Mundo Avenged Sevenfold

Evanescence

Journey

Os Paralamas do Sucesso Palco Sunset Deep Purple

Incubus

Planet Hemp convida Pitty

Barão Vermelho New Dance Order ArtBat

Mila Journeé

Binaryh

RUBACK Espaço Favela Mc Poze do Rodo

Mc Hariel

Ster Global Village Anees

Terra Celta

Larissa Luz Supernova Dead Fish

Crypta

Black Pantera

Charlie Puth

Joss Stone

Jão Palco Sunset Gloria Groove

Ferrugem convida Gilsons

Filipe Rte convida Caio Luccas

Pedro Sampaio New Dance Order Wade

Victor Lou

Gabe

Illusionize Espaço Favela Xande de Pilares

Fundo de Quintal

Vinny Santa Fé Global Village Noa Kirel

Bixiga 70

Sambaiana Supernova Lil Whind e convidados

Aka Rasta

Young Piva

Wc No Beat convida Mc Gabzin, Felp 22 e Mc TH 20 de setembro Palco Mundo Katy Perry

Karol G

Cyndi Lauper

Ivete Sangalo Palco Sunset IZA

Gloria Gaynor

Tyla

Luedji Luna convida Tássia Reis e Xênia França New Dance Order Alison Wonderland

Curol x Barja

Ashibah

Samhara Espaço Favela Pocah

Mc Dricka

Brisa Flow Global Village Angélique Kidjo

Carminho

Juliana Linhares Supernova Cynthia Luz

N.I.N.A

Darumas

21 de setembro: Dia Brasil Palco Mundo Pra Sempre Rock Capital Inicial

Detonautas

NX Zero

Pitty

Rogério Flausino

Toni Garrido Pra Sempre Sertanejo

Chitãozinho & Xororó

Orquestra Sinfônica Heliópolis

Ana Castela

Junior

Luan Santana

Simone Mendes Pra Sempre MPB BaianaSystem

Carlinhos Brown

Daniela Mercury

Gaby Amarantos

Majur

Margareth Menezes

Ney Matogrosso Pra Sempre Trap Cabelinho

Filipe Ret

KayBlack

Matuê

Orochi

Ryan SP

Veigh Palco Sunset Pra Sempre Pop

Duda Beat

Gloria Groove

Ivete Sangalo

Jão

Luísa Sonza

Lulu Santos Pra Sempre Samba Zeca Pagodinho

Alcione

Diogo Nogueira

Jorge Aragão

Maria Rita

Xande de Pilares Pra Sempre Rap Criolo

Djonga

Karol Conká

Marcelo D2

Rael

Rincon Sapiência

Xamã New Dance Order Pra Sempre Eletrônica