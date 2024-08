Heloísa Araújo no Estrela da Casa: quem é a participante do reality

Novo reality musical da Globo reúne 14 participantes de vários estados do Brasil e de gêneros musicais diferentes; conheça Heloísa Araújo, uma das participantes

Estrela da Casa, novo reality da Globo, tem dinâmica inédita que une jogos de convivência com disputas musicais , tudo isso valendo prêmios em dinheiro e uma carreira na música.

Heloísa foi uma das participantes mais votadas pela casa na madrugada desta segunda-feira, 19, e compõe o trio da primeira Batalha do reality ao lado de Leidy Murilho e Nicole Louise.

Seu maior desafio dentro da casa é encontrar o equilíbrio entre o seu lado inocente e leve e sua versão barraqueira e estressada. A dualidade também se faz presente em seu cotidiano, no qual busca conciliar as origens indígenas e a carreira como cantora.

Natural de Alagoas, Heloísa é indígena da etnia Kariri-Xodó/Fulni-ô , localizada às margens do Rio Francisco. Aos 23 anos, a alagoana se dedica à paixão pela música sertaneja e à venda de artesanatos como uma renda extra.

Músicas lançadas por Heloísa no Estrela da Casa

A sertaneja já lançou duas músicas no Estrela da Casa. Iniciou com “Não Desiste de Mim”, antes da estreia do programa.

Na primeira semana do reality, interpretou a canção "Mega Sena". Confira o hit de Heloísa na primeira semana do Estrela da Casa: