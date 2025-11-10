Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Viagens de fim de ano 2025: Nordeste domina buscas e Ceará se destaca

Viagens de fim de ano 2025: Nordeste domina buscas e Ceará se destaca

Veja quando reservar para economizar e conheça as principais tendências de viagem que prometem experiências cada vez mais personalizadas em 2026
Mesmo com o aumento tradicional nas tarifas de alta temporada, os brasileiros seguem firmes nos planos de viajar no fim de ano.

Um levantamento do Kayak, site de busca de passagens e hotéis, aponta que as procuras por voos entre 20 de dezembro de 2025 e 10 de janeiro de 2026 cresceram 16% em relação ao mesmo período de 2024.

A tendência reforça o apetite do público por experiências de lazer e descanso, especialmente em regiões com forte apelo turístico, como o Nordeste.

Viagens no período de Natal e Ano Novo: Nordeste domina as buscas e Ceará se destaca

Entre os dez destinos mais procurados para o Natal e o Réveillon, o Nordeste concentra a maior parte das escolhas dos brasileiros. Recife (PE) lidera o ranking, seguido por Salvador (BA) e Maceió (AL).

Fortaleza (CE) aparece em quinto lugar, confirmando sua popularidade entre turistas nacionais. Já Natal (RN) ocupa a décima posição. Os valores médios das passagens aéreas para os destinos mais buscados variam entre R$ 1.700 e R$ 2.200.

No Ceará, além da Capital, Fortaleza, o litoral do município de Cruz, conhecido por abrigar a paradisíaca Praia do Preá, vizinha de Jericoacoara, também vem ganhando destaque nas reservas de fim de ano.

Veja ranking nacional dos destinos mais procurados para as festividades:

  1. Recife (PE)
  2. Salvador (BA)
  3. Maceió (AL)
  4. Rio de Janeiro (RJ)
  5. Fortaleza (CE)
  6. São Paulo (SP)
  7. Florianópolis (SC)
  8. Porto Seguro (BA)
  9. João Pessoa (PB)
  10. Natal (RN)

Quando comprar e como economizar nas passagens

De acordo com o Kayak, o período ideal para adquirir passagens domésticas é entre as semanas 45 e 47, ou seja, durante o mês de novembro. Já os voos internacionais têm melhor custo-benefício entre as semanas 46 e 48.

Saiba quais as semanas e seus respectivos dias:

  • Semana 45: de segunda-feira, 3 de novembro, a domingo, 9 de novembro de 2025
  • Semana 47: de segunda-feira, 17 de novembro, a domingo, 23 de novembro de 2025
  • Semana 46: de segunda-feira, 10 de novembro, a domingo, 16 de novembro de 2025
  • Semana 48: de segunda-feira, 24 de novembro, a domingo, 30 de novembro de 2025

O dia 31 de dezembro aparece como uma boa opção para quem quer embarcar pagando menos, com média de R$ 1.227 por bilhete.

Por outro lado, o dia 3 de janeiro de 2026 é o mais caro para o retorno, concentrando os maiores preços.

Tendências para 2026: viagens cada vez mais personalizadas

Além dos dados de busca, a Booking (empresa de reservas e outros serviços de turismo) apresentou a 10ª edição do estudo “Previsões de Viagem 2026”, pesquisa feita com 29 mil viajantes em 33 países, incluindo o Brasil.

O levantamento mostra que o futuro do turismo será marcado pela personalização. As pessoas querem roteiros que reflitam seus gostos, objetivos e estilo de vida, deixando de lado modelos tradicionais.

Entre as tendências destacadas estão:

  • Viagens ultracustomizadas, centradas na identidade de cada viajante;
  • Crescimento do turismo doméstico; 58% dos brasileiros pretendem viajar dentro do país em 2025;
  • Integração entre tecnologia e bem-estar, com uso de IA para planejamento e experiências mais confortáveis e conscientes.

O que isso significa para quem vai viajar no fim do ano

Com o aumento das buscas e o foco crescente no turismo doméstico, os destinos litorâneos do Nordeste, especialmente Fortaleza e Cruz, devem registrar alta demanda.

Por isso, reservar com antecedência é fundamental para garantir preços mais baixos e maior disponibilidade.

Além disso, vale ficar atento ao novo perfil do viajante: personalização, conforto e tecnologia já estão moldando o modo de planejar e viver as férias, tendência que se consolida em 2026.

