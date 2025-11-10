Viagens de fim de ano 2025: Nordeste domina buscas e Ceará se destaca

Fortaleza segue entre os destinos mais desejados do Nordeste para o Réveillon / Crédito: Fernanda Barros/ O Povo

Mesmo com o aumento tradicional nas tarifas de alta temporada, os brasileiros seguem firmes nos planos de viajar no fim de ano. Um levantamento do Kayak, site de busca de passagens e hotéis, aponta que as procuras por voos entre 20 de dezembro de 2025 e 10 de janeiro de 2026 cresceram 16% em relação ao mesmo período de 2024.

Quando comprar e como economizar nas passagens De acordo com o Kayak, o período ideal para adquirir passagens domésticas é entre as semanas 45 e 47, ou seja, durante o mês de novembro. Já os voos internacionais têm melhor custo-benefício entre as semanas 46 e 48. Saiba quais as semanas e seus respectivos dias: Semana 45: de segunda-feira, 3 de novembro, a domingo, 9 de novembro de 2025



de segunda-feira, 3 de novembro, a domingo, 9 de novembro de 2025 Semana 47: de segunda-feira, 17 de novembro, a domingo, 23 de novembro de 2025

de segunda-feira, 17 de novembro, a domingo, 23 de novembro de 2025 Semana 46: de segunda-feira, 10 de novembro, a domingo, 16 de novembro de 2025



de segunda-feira, 10 de novembro, a domingo, 16 de novembro de 2025 Semana 48: de segunda-feira, 24 de novembro, a domingo, 30 de novembro de 2025 O dia 31 de dezembro aparece como uma boa opção para quem quer embarcar pagando menos, com média de R$ 1.227 por bilhete.