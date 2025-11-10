Viagens de fim de ano 2025: Nordeste domina buscas e Ceará se destaca

Viagens de fim de ano 2025: Nordeste domina buscas e Ceará se destacaVeja quando reservar para economizar e conheça as principais tendências de viagem que prometem experiências cada vez mais personalizadas em 2026
Mesmo com o aumento tradicional nas tarifas de alta temporada, os brasileiros seguem firmes nos planos de viajar no fim de ano.
Um levantamento do Kayak, site de busca de passagens e hotéis, aponta que as procuras por voos entre 20 de dezembro de 2025 e 10 de janeiro de 2026 cresceram 16% em relação ao mesmo período de 2024.
A tendência reforça o apetite do público por experiências de lazer e descanso, especialmente em regiões com forte apelo turístico, como o Nordeste.
Viagens no período de Natal e Ano Novo: Nordeste domina as buscas e Ceará se destaca
Entre os dez destinos mais procurados para o Natal e o Réveillon, o Nordeste concentra a maior parte das escolhas dos brasileiros. Recife (PE) lidera o ranking, seguido por Salvador (BA) e Maceió (AL).
Fortaleza (CE) aparece em quinto lugar, confirmando sua popularidade entre turistas nacionais. Já Natal (RN) ocupa a décima posição. Os valores médios das passagens aéreas para os destinos mais buscados variam entre R$ 1.700 e R$ 2.200.
No Ceará, além da Capital, Fortaleza, o litoral do município de Cruz, conhecido por abrigar a paradisíaca Praia do Preá, vizinha de Jericoacoara, também vem ganhando destaque nas reservas de fim de ano.
Veja ranking nacional dos destinos mais procurados para as festividades:
- Recife (PE)
- Salvador (BA)
- Maceió (AL)
- Rio de Janeiro (RJ)
- Fortaleza (CE)
- São Paulo (SP)
- Florianópolis (SC)
- Porto Seguro (BA)
- João Pessoa (PB)
- Natal (RN)
Quando comprar e como economizar nas passagens
De acordo com o Kayak, o período ideal para adquirir passagens domésticas é entre as semanas 45 e 47, ou seja, durante o mês de novembro. Já os voos internacionais têm melhor custo-benefício entre as semanas 46 e 48.
Saiba quais as semanas e seus respectivos dias:
- Semana 45: de segunda-feira, 3 de novembro, a domingo, 9 de novembro de 2025
- Semana 47: de segunda-feira, 17 de novembro, a domingo, 23 de novembro de 2025
- Semana 46: de segunda-feira, 10 de novembro, a domingo, 16 de novembro de 2025
- Semana 48: de segunda-feira, 24 de novembro, a domingo, 30 de novembro de 2025
O dia 31 de dezembro aparece como uma boa opção para quem quer embarcar pagando menos, com média de R$ 1.227 por bilhete.
Por outro lado, o dia 3 de janeiro de 2026 é o mais caro para o retorno, concentrando os maiores preços.
Tendências para 2026: viagens cada vez mais personalizadas
Além dos dados de busca, a Booking (empresa de reservas e outros serviços de turismo) apresentou a 10ª edição do estudo “Previsões de Viagem 2026”, pesquisa feita com 29 mil viajantes em 33 países, incluindo o Brasil.
O levantamento mostra que o futuro do turismo será marcado pela personalização. As pessoas querem roteiros que reflitam seus gostos, objetivos e estilo de vida, deixando de lado modelos tradicionais.
Entre as tendências destacadas estão:
- Viagens ultracustomizadas, centradas na identidade de cada viajante;
- Crescimento do turismo doméstico; 58% dos brasileiros pretendem viajar dentro do país em 2025;
- Integração entre tecnologia e bem-estar, com uso de IA para planejamento e experiências mais confortáveis e conscientes.
O que isso significa para quem vai viajar no fim do ano
Com o aumento das buscas e o foco crescente no turismo doméstico, os destinos litorâneos do Nordeste, especialmente Fortaleza e Cruz, devem registrar alta demanda.
Por isso, reservar com antecedência é fundamental para garantir preços mais baixos e maior disponibilidade.
Além disso, vale ficar atento ao novo perfil do viajante: personalização, conforto e tecnologia já estão moldando o modo de planejar e viver as férias, tendência que se consolida em 2026.
