Trilhas no Quixadá: 4 indicações incríveis e quais cuidados tomar

O período recomendado para trilhas no Quixadá é entre julho e agosto / Crédito: Reprodução/Arquivo pessoal

As trilhas têm ganhado destaque entre as atividades físicas praticadas no mundo, principalmente entre aqueles que amam combinar turismo com o ambientalismo. Quixadá, no Ceará, é um dos destinos que têm ganhado espaço no ramo. Localizado a cerca de 170 km de Fortaleza, o município é conhecido pela sua paisagem rochosa, típica do sertão cearense.

Além disso, pode ser conhecida pela sua cultura como a terra de Rachel de Queiroz, escritora cearense, ou como a “Terra da Galinha Choca”, pedra/monólito considerado o cartão-postal da cidade. “É possível encontrar opções para caminhadas, escaladas e rapel, proporcionando vistas panorâmicas da cidade e da caatinga. Paisagens únicas!”, diz Rutielle Queiroz, uma das donas da Agência Filhos da Escalada e guia de trilhas. Por isso, O POVO entrevistou profissionais do turismo para indicar trilhas no Quixadá, que podem variar em dificuldade a depender do ponto escolhido, para quem visita o município.

Quixadá: 4 indicações de trilhas Trilha da Caverna dos Ventos Localizada no complexo do Açude do Cedro, a Caverna dos Ventos revela uma junção de cenários naturais e o lembrete de Quixadá como a “cidade dos OVNIs”, segundo moradores que relataram casos de abdução, também pela ponta de uma rocha que lembra o formato da cabeça de um extraterrestre.

A caverna foi resultado de uma má formação do monólito. Sua forma e altura atraem ventos fortes, sendo, por esse motivo, apelidada de “Caverna dos Ventos”. Mesmo sendo uma trilha considerada relativamente curta por agências de turismo pelos 1,2 km de caminhada, é intensa pelos seus desníveis, sendo um grande desafio em um pequeno espaço. Por isso, é mais indicada para trilheiros experientes. Trilha da Galinha Choca Considerada o cartão-postal da cidade, a Pedra da Galinha Choca é um dos principais destinos para quem visita Quixadá. Fica localizada no Açude do Cedro, o primeiro açude construído no Brasil.

Os aproximadamente 380 metros de altura do monólito permitem uma visita pelas paisagens locais, como as barragens construídas por retirantes na época da seca do início do século XX. Sobre o tempo de subida e condicionamento físico requisitado, a guia Rutielle Queiroz explica que o turista deve apresentar preparação física mínima. “Vamos no tempo dos aventureiros. Se ele quiser ir mais rápido, vamos. Se quiser ir mais devagar, vamos também”, completa sobre o ritmo de subida/escalada.