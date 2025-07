Onde se hospedar em Fortaleza: veja bairros com melhor custo-benefício

Os bairros mais procurados pelos turistas são Praia de Iracema , Meireles , Mucuripe e Praia do Futuro , de acordo com a agência de viagens CVC.

Outra opção para quem quer aproveitar a praia é se hospedar no Meireles, bairro vizinho à Praia de Iracema. É próximo à revitalizada Feirinha da Beira Mar, com lojinhas de artesanatos, roupas de banho e as barracas de comidas típicas .

Quem se hospeda na Praia de Iracema pode percorrer atrações como a Catedral, Mercado Central e Ponte dos Ingleses, sem gastar muito com transporte. Também pode aproveitar eventos das noites de Fortaleza como o Pirata Bar e o Centro Cultural Dragão do Mar.

A Praia de Iracema é uma região bastante requisitada por quem visita a capital do Ceará, além da proximidade com a Avenida Beira Mar, tem hotéis próximos a pontos turísticos importantes.

Onde se hospedar em Fortaleza: Praia do Futuro



Para quem quer aproveitar as praias ao máximo, a Praia do Futuro é um bairro com várias opções de hotéis, próximos às barracas, com serviços o dia inteiro.

Também é possível conhecer as dunas da Sabiaguaba, fazer viagens de barco no Rio Cocó e provar o melhor da culinária local no Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba.



Onde se hospedar na Região Metropolitana de Fortaleza

Para quem vem a Fortaleza e gosta de opções também fora do centro, as cidades próximas também compartilham a beleza das praias, com ótimos serviços de hotéis e atividades para turistas. É o caso de Porto das Dunas, Iguape e Icapuí.