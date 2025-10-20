Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Réveillon 2026 no CE: destinos incríveis para celebrar ano novo

Réveillon 2026 no Ceará: destinos incríveis para celebrar o ano novo

Fortaleza é a terceira localidade mais procurada do Brasil para as comemorações de Réveillon. Veja destinos no Ceará para curtir a data
Autor Luciana Cartaxo
Autor
Luciana Cartaxo Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A contagem regressiva para o Réveillon já começou. À medida que 2025 chega ao fim, o Ceará se prepara para receber moradores e turistas com festas, shows, queimas de fogos e também opções mais tranquilas para quem prefere um início de ano cercado de natureza e sossego.

Das praias badaladas ao clima serrano, o Estado oferece experiências para todos os estilos na virada de 2026. Confira a seguir algumas opções de lugares para comemorar o novo ano.

Leia mais

Réveillon 2026: Fortaleza e programação gratuita

O maior e mais tradicional Réveillon do Ceará acontece na Praia de Iracema, em Fortaleza. O evento, que deve reunir centenas de milhares de pessoas, é marcado por shows de grandes artistas nacionais e cearenses, além da tradicional queima de fogos à beira-mar.

Em edições anteriores, o espetáculo pirotécnico durou cerca de 15 minutos e iluminou o céu com cores e formatos que buscam simbolizar a esperança de um novo ciclo.

A festa, organizada pela Prefeitura, tem entrada gratuita e costuma contar com forte esquema de segurança e transporte público reforçado. A virada na Capital é também uma das principais da região Nordeste, atraindo visitantes de vários estados e impulsionando o setor de turismo e hotelaria.

Para quem busca algo mais reservado, Fortaleza também oferece opções como jantares de Réveillon em hotéis e restaurantes, especialmente na Beira Mar e na região da Praia do Futuro. Muitos estabelecimentos promovem ceias temáticas, com menus especiais e vista privilegiada para os fogos.

Réveillon 2026: Canoa Quebrada e as festas do litoral Leste

No litoral Leste, Canoa Quebrada, em Aracati, é uma das escolhas mais procuradas por quem quer unir festa, natureza e boa gastronomia.

A vila, conhecida pela famosa “lua e estrela” esculpidas nas falésias, recebe milhares de turistas todos os anos para celebrar a virada em um clima descontraído e multicultural.

Durante o Réveillon, a Broadway, principal rua da vila, ganha iluminação especial; bares e restaurantes funcionam até o amanhecer, e várias pousadas organizam festas privadas com música ao vivo e vista para o mar.

A praia é uma opção ideal para quem quer um clima animado, mas sem o grande público da capital. Além disso, a rede hoteleira variada oferece desde hospedagens simples até resorts de luxo.

Leia mais

Réveillon 2026: Jericoacoara mistura luxo e natureza

Entre as celebrações mais sofisticadas do Ceará está o Réveillon de Jericoacoara, em Jijoca. O destino se tornou sinônimo de festas exclusivas, reunindo turistas de todo o Brasil e do exterior.

Nos últimos anos, o evento ganhou projeção nacional com grandes shows, estruturas de alto padrão e experiências que duram vários dias, transformando a vila em um verdadeiro paraíso festivo.

Para quem prefere um ambiente mais reservado, é possível curtir a virada em pousadas e restaurantes à beira-mar, apreciando o pôr do sol nas dunas e a calmaria do vilarejo.

Réveillon 2026: Flecheiras e Icaraí de Amontada no litoral Oeste

Quem busca uma virada mais tranquila, mas sem abrir mão do visual litorâneo, encontra em Flecheiras, no município de Trairi, uma opção perfeita. A praia é conhecida pelo clima sossegado, pelas piscinas naturais e pelo vento constante que atrai praticantes de kitesurfe.

Durante o Réveillon, a vila ganha um movimento especial, com pequenos eventos, ceias e festas intimistas organizadas por pousadas e restaurantes locais. O ambiente rústico e acolhedor torna o local ideal para casais e famílias que querem fugir da agitação das grandes cidades.

Mais adiante, em Icaraí de Amontada, conhecida como Icaraizinho, há semelhanças. O destino tem se consolidado como refúgio de quem busca equilíbrio entre o descanso e a celebração.

>>Acesse o canal Últimas Notícias do O POVO no Whatsapp e fique bem informado

Réveillon 2026: Guaramiranga e o clima serrano

Nem só de praia vive o ano novo cearense. A cerca de 110 quilômetros de Fortaleza, na região do Maciço de Baturité, Guaramiranga é o destino ideal para quem prefere um réveillon tranquilo e com clima ameno.

A cidade, famosa pelo Festival de Jazz e Blues, oferece hospedagens charmosas, boa gastronomia e um ambiente acolhedor em meio à natureza da serra.

Muitas pousadas organizam ceias especiais e pequenas celebrações com música ao vivo, criando um clima intimista.

Outros municípios serranos, como Pacoti e Mulungu, também oferecem boas opções de hospedagem para quem quer fugir do calor e das multidões.

Réveillon 2026 perto da Capital: Cumbuco e Porto das Dunas

Para quem quer curtir a virada com mais conforto, mas sem se afastar de Fortaleza, as praias do Cumbuco, em Caucaia, e do Porto das Dunas, em Aquiraz, são excelentes alternativas.

No Cumbuco, os resorts à beira-mar promovem ceias e festas privadas, muitas com shows e queima de fogos. O visual das dunas e o vento constante dão um charme especial à noite da virada.

Já em Porto das Dunas, onde fica o Beach Park, o Réveillon costuma ter uma programação voltada para famílias, com atrações musicais e espaços infantis.

Esses dois destinos combinam a energia da praia com a conveniência de estarem a poucos minutos da capital.

 

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar