Réveillon 2026 no CE: destinos incríveis para celebrar ano novo

Réveillon 2026 no Ceará: destinos incríveis para celebrar o ano novoFortaleza é a terceira localidade mais procurada do Brasil para as comemorações de Réveillon. Veja destinos no Ceará para curtir a data
A contagem regressiva para o Réveillon já começou. À medida que 2025 chega ao fim, o Ceará se prepara para receber moradores e turistas com festas, shows, queimas de fogos e também opções mais tranquilas para quem prefere um início de ano cercado de natureza e sossego.
Das praias badaladas ao clima serrano, o Estado oferece experiências para todos os estilos na virada de 2026. Confira a seguir algumas opções de lugares para comemorar o novo ano.
Réveillon 2026: Fortaleza e programação gratuita
O maior e mais tradicional Réveillon do Ceará acontece na Praia de Iracema, em Fortaleza. O evento, que deve reunir centenas de milhares de pessoas, é marcado por shows de grandes artistas nacionais e cearenses, além da tradicional queima de fogos à beira-mar.
Em edições anteriores, o espetáculo pirotécnico durou cerca de 15 minutos e iluminou o céu com cores e formatos que buscam simbolizar a esperança de um novo ciclo.
A festa, organizada pela Prefeitura, tem entrada gratuita e costuma contar com forte esquema de segurança e transporte público reforçado. A virada na Capital é também uma das principais da região Nordeste, atraindo visitantes de vários estados e impulsionando o setor de turismo e hotelaria.
Para quem busca algo mais reservado, Fortaleza também oferece opções como jantares de Réveillon em hotéis e restaurantes, especialmente na Beira Mar e na região da Praia do Futuro. Muitos estabelecimentos promovem ceias temáticas, com menus especiais e vista privilegiada para os fogos.
Réveillon 2026: Canoa Quebrada e as festas do litoral Leste
No litoral Leste, Canoa Quebrada, em Aracati, é uma das escolhas mais procuradas por quem quer unir festa, natureza e boa gastronomia.
A vila, conhecida pela famosa “lua e estrela” esculpidas nas falésias, recebe milhares de turistas todos os anos para celebrar a virada em um clima descontraído e multicultural.
Durante o Réveillon, a Broadway, principal rua da vila, ganha iluminação especial; bares e restaurantes funcionam até o amanhecer, e várias pousadas organizam festas privadas com música ao vivo e vista para o mar.
A praia é uma opção ideal para quem quer um clima animado, mas sem o grande público da capital. Além disso, a rede hoteleira variada oferece desde hospedagens simples até resorts de luxo.
Réveillon 2026: Jericoacoara mistura luxo e natureza
Entre as celebrações mais sofisticadas do Ceará está o Réveillon de Jericoacoara, em Jijoca. O destino se tornou sinônimo de festas exclusivas, reunindo turistas de todo o Brasil e do exterior.
Nos últimos anos, o evento ganhou projeção nacional com grandes shows, estruturas de alto padrão e experiências que duram vários dias, transformando a vila em um verdadeiro paraíso festivo.
Para quem prefere um ambiente mais reservado, é possível curtir a virada em pousadas e restaurantes à beira-mar, apreciando o pôr do sol nas dunas e a calmaria do vilarejo.
Réveillon 2026: Flecheiras e Icaraí de Amontada no litoral Oeste
Quem busca uma virada mais tranquila, mas sem abrir mão do visual litorâneo, encontra em Flecheiras, no município de Trairi, uma opção perfeita. A praia é conhecida pelo clima sossegado, pelas piscinas naturais e pelo vento constante que atrai praticantes de kitesurfe.
Durante o Réveillon, a vila ganha um movimento especial, com pequenos eventos, ceias e festas intimistas organizadas por pousadas e restaurantes locais. O ambiente rústico e acolhedor torna o local ideal para casais e famílias que querem fugir da agitação das grandes cidades.
Mais adiante, em Icaraí de Amontada, conhecida como Icaraizinho, há semelhanças. O destino tem se consolidado como refúgio de quem busca equilíbrio entre o descanso e a celebração.
Réveillon 2026: Guaramiranga e o clima serrano
Nem só de praia vive o ano novo cearense. A cerca de 110 quilômetros de Fortaleza, na região do Maciço de Baturité, Guaramiranga é o destino ideal para quem prefere um réveillon tranquilo e com clima ameno.
A cidade, famosa pelo Festival de Jazz e Blues, oferece hospedagens charmosas, boa gastronomia e um ambiente acolhedor em meio à natureza da serra.
Muitas pousadas organizam ceias especiais e pequenas celebrações com música ao vivo, criando um clima intimista.
Outros municípios serranos, como Pacoti e Mulungu, também oferecem boas opções de hospedagem para quem quer fugir do calor e das multidões.
Réveillon 2026 perto da Capital: Cumbuco e Porto das Dunas
Para quem quer curtir a virada com mais conforto, mas sem se afastar de Fortaleza, as praias do Cumbuco, em Caucaia, e do Porto das Dunas, em Aquiraz, são excelentes alternativas.
No Cumbuco, os resorts à beira-mar promovem ceias e festas privadas, muitas com shows e queima de fogos. O visual das dunas e o vento constante dão um charme especial à noite da virada.
Já em Porto das Dunas, onde fica o Beach Park, o Réveillon costuma ter uma programação voltada para famílias, com atrações musicais e espaços infantis.
Esses dois destinos combinam a energia da praia com a conveniência de estarem a poucos minutos da capital.