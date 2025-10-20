Réveillon 2026 no CE: destinos incríveis para celebrar ano novo

Réveillon na Praia de Iracema, em Fortaleza-CE / Crédito: Aurélio Alves/OPOVO

A contagem regressiva para o Réveillon já começou. À medida que 2025 chega ao fim, o Ceará se prepara para receber moradores e turistas com festas, shows, queimas de fogos e também opções mais tranquilas para quem prefere um início de ano cercado de natureza e sossego. Das praias badaladas ao clima serrano, o Estado oferece experiências para todos os estilos na virada de 2026. Confira a seguir algumas opções de lugares para comemorar o novo ano.

O maior e mais tradicional Réveillon do Ceará acontece na Praia de Iracema, em Fortaleza. O evento, que deve reunir centenas de milhares de pessoas, é marcado por shows de grandes artistas nacionais e cearenses, além da tradicional queima de fogos à beira-mar. Em edições anteriores, o espetáculo pirotécnico durou cerca de 15 minutos e iluminou o céu com cores e formatos que buscam simbolizar a esperança de um novo ciclo. A festa, organizada pela Prefeitura, tem entrada gratuita e costuma contar com forte esquema de segurança e transporte público reforçado. A virada na Capital é também uma das principais da região Nordeste, atraindo visitantes de vários estados e impulsionando o setor de turismo e hotelaria.

Para quem busca algo mais reservado, Fortaleza também oferece opções como jantares de Réveillon em hotéis e restaurantes, especialmente na Beira Mar e na região da Praia do Futuro. Muitos estabelecimentos promovem ceias temáticas, com menus especiais e vista privilegiada para os fogos. Réveillon 2026: Canoa Quebrada e as festas do litoral Leste

No litoral Leste, Canoa Quebrada, em Aracati, é uma das escolhas mais procuradas por quem quer unir festa, natureza e boa gastronomia. A vila, conhecida pela famosa “lua e estrela” esculpidas nas falésias, recebe milhares de turistas todos os anos para celebrar a virada em um clima descontraído e multicultural.

Durante o Réveillon, a Broadway, principal rua da vila, ganha iluminação especial; bares e restaurantes funcionam até o amanhecer, e várias pousadas organizam festas privadas com música ao vivo e vista para o mar. A praia é uma opção ideal para quem quer um clima animado, mas sem o grande público da capital. Além disso, a rede hoteleira variada oferece desde hospedagens simples até resorts de luxo.