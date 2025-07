Fortaleza: qual a melhor época para viajar? Clima, festas e dicas

Veja o clima nos meses, eventos culturais, preços na alta e baixa temporada e dicas para aproveitar a capital cearense em qualquer época do ano

Fortaleza, com suas praias ensolaradas e calor quase constante, é um dos destinos turísticos mais visitados do Brasil. A capital cearense atrai visitantes o ano todo com belezas naturais, cultura vibrante e uma gastronomia regional irresistível. Mas será que há uma época ideal para visitar a Cidade?

Para responder a essa pergunta, O POVO ouviu especialistas em turismo e clima que explicam como o período do ano impacta sua experiência em Fortaleza — desde os preços das passagens até as condições do tempo e o calendário de eventos.