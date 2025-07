Vai viajar? Paracuru tem 21 praias incríveis para incluir no seu roteiro pelo litoral do Ceará

De locais desertos a pontos badalados com barracas e esportes náuticos, conheça as características e atrações de cada praia da região

- Praias do oeste: Praia da Barra, Praia do Guajiru, Praia da Carnaubinha, Praia da Pedra do Meio e Praia do coqueirinho; - Praias do centro: Praia da Bica, Praia da Munguba, Praia da Igreja Velha e Praia do Boca do Poço; - Praias do leste: Praia das Almas, Praia do Canto, Praia da Pedra Rachada, Praia do Pau Infincado, Praia do Baixo Grande, Praia do Buraco, Praia do Vapor, Praia da Pedra Redonda, Praia dos Anjos, Praia da Pedra Grande e Praia da Piriquara.

O litoral de Paracuru, com cerca de 20 km de extensão, vai da foz do rio Curu à foz do rio São Gonçalo. Segundo o livro “Paracuru de todos nós”, do historiador Francisco Lúcio Damasceno, as praias da região são divididas da seguinte forma:

Com tamanha variedade, a equipe do O POVO conversou com a gestora de projetos, artista e pesquisadora Ariane Mendes, e com o educador e monitor ambiental Lindomar Alcântara, ambos nativos de Paracuru, para te ajudar a escolher as praias que mais combinam com a sua viagem. Confira abaixo:



Para curtir



Opções de restaurantes e barracas variadas são destaque nas praias mais movimentadas de Paracuru. Você encontra boas atrações de gastronomia e entretenimento na Praia da Barra, Praia da Munguba ou Praia do Farol, Praia da Boca do Poço e na Praia da Pedra Rachada.

Para praticar esportes



A Praia da Carnaubinha ou Havaizinho e a Praia da Igreja Velha ou Praia do Ronco do Mar são os principais pontos de surf da região, enquanto a Praia do Buraco ou Praia do Quebra Mar é conhecida pela grande prática de kitesurf no local.

Para relaxar



Praias desertas e perfeitas para um turismo contemplativo não faltam em Paracuru. São elas: Praia do Guajiru, Praia da Pedra do Meio, Praia do Coqueirinho, Praia da Bica, Praia das Almas, Praia do Canto, Praia do Pau Infincado, Praia do Baixo Grande, Praia do Vapor, Praia da Pedra Redonda, Praia dos anjos, Praia da Pedra Grande e Praia da Piriquara.