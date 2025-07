Resorts all inclusive no Ceará: vale a pena? Veja opções

Especialista dá dicas e explica o que geralmente está garantido nos pacotes all inclusive de resorts / Crédito: Reprodução/Arquivo pessoal

Os resorts com sistema all inclusive (tudo incluído, na tradução livre do inglês), que oferecem alimentação, bebidas e lazer incluídos na diária, são cada vez mais procurados por quem deseja praticidade nas férias. No Ceará, porém, a oferta ainda é limitada. O POVO conversou com diretora comercial de hotelaria da região para entender como esses pacotes funcionam.

"(No Ceará) Temos apenas três empreendimentos com esse modelo: o Hotel Parque das Fontes e o Coliseum Beach Hotel, no litoral leste, e o Vila Galé, no litoral oeste. Na capital, Fortaleza, não há opções all inclusive", explica Talita Leite, diretora comercial de dois dos principais hotéis da região. Resort all inclusive: procura por esse tipo de hospedagem tem crescido Segundo Talita, a demanda aumentou nos últimos anos, tanto no mercado regional quanto nacional. "Vemos cada vez mais famílias do Centro-Oeste, além de turistas da Argentina e de Portugal, buscando esse modelo no Ceará", afirma. O motivo, segundo ela, é simples: praticidade. "Quando se viaja com crianças e o objetivo é relaxar, curtir e criar memórias, vale muito a pena escolher um all inclusive." Onde se hospedar em Fortaleza: VEJA bairros com melhor custo-benefício

Resort all inclusive: o que está incluso nas diárias? As diárias nos resorts all inclusive cearenses costumam oferecer uma ampla gama de serviços. “Não é só comida e bebida”, diz. “Tem atividades o dia inteiro, música ao vivo, serviços de praia, shows, além de acomodações com vista para o mar e atrações como fazendinha e parque aquático”, acrescenta a direto comercial. Entre os exemplos, Talita cita o Coliseum Beach Hotel, onde as bebidas alcoólicas são premium (como Heineken e Red Label), o serviço de alimentação vai até meia-noite e há atrações musicais diárias, além de uma piscina com 80 metros de comprimento e bar molhado.

Como se locomover em Fortaleza: CONHEÇA dicas de transporte público e apps E os gastos extras nos resorts? Apesar de o nome sugerir uma experiência totalmente inclusiva, alguns gastos podem surgir, dependendo do hotel. “Nos empreendimentos que represento, deixamos claro que serviços como lavanderia, ligações telefônicas e diária pet não estão inclusos. Também não oferecemos room service (serviço de quarto). Mas há hotéis que cobram por frigobar, bebidas alcoólicas de marcas superiores ou decoração de lua de mel”, alerta Talita.