Golpes comuns em destinos turísticos: veja como se prevenir em Fortaleza

Viajar para outro lugar é sempre uma alegria, mas esse sentimento pode se transformar em raiva ou frustração quando se cai em um golpe. Seja pela barreira linguística, desconhecimento da cultura e da região do lugar, os golpes em destinos turísticos são muito comuns em cidades com grande fluxo de turista s, como Fortaleza.

Ao notar que foi vítima de um dos golpes citados acima, Vieira é bem claro sobre o que fazer: “ Interrompa o contato com o golpista, preserve as provas e registre um boletim de ocorrência . Se o fato ocorrer em um estabelecimento, solicite a nota fiscal e documente a situação com fotos, vídeos e testemunhas”.

Além de registrar ocorrência na delegacia, também é possível entrar com uma ação judicial. Para isso, Vieira alerta para que a vítima guarde todas as provas que demonstrem prática enganosa.

“Capturas de tela de conversas, vídeos do local, testemunhas, notas fiscais e extratos bancários possuem elevado valor probatório, inclusive nas esferas criminal e cível”, explica.

Com esse material em mãos, o processo pode ser encaminhado e o dano material é calculado com base no prejuízo efetivo do golpe (valores pagos e gastos extras). “O dano moral, por sua vez, considera a dor, o constrangimento ou a frustração gerada. Ambos podem ser cumulados e devem ser pleiteados judicialmente, com provas robustas”, acrescenta.