Réveillon 2026 no Brasil: 4 destinos incríveis para o ano novo

Réveillon 2026 no Brasil: 4 destinos incríveis para passar o ano novoAté o dia 30 de setembro, mais de 180 mil passagens aéreas no mundo têm o Brasil como destino, afirma a Embratur; veja dicas para escolha
Faltando dois meses para a virada do ano, destinos estão sendo procurados por brasileiros, que se deparam com uma variedade de ofertas e festas no País.
A dúvida surge, principalmente, na busca por pacotes. Com opções em família, com grupo de amigos e individuais, há programação em vários destinos brasileiros, adequados à cada um.
O Natal e Réveillon são prometidos como sucessos no Brasil neste ano, segundo dados do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur). Foi levantado que cerca de 180 mil passagens áreas têm o Brasil como destino até o dia 30 de setembro, representando um crescimento de 27%, comparado a 2024.
Por isso, O POVO separou uma lista com os principais destinos para celebrar a virada do ano no Brasil.
4 destinos para passar o Réveillon 2026 no Brasil
Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro
A tradicional queima de fogos e apresentações musicais na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, é considerada a maior festa de passagem do ano do mundo. É indicada para quem gosta de multidões e comemoração.
Milhões de turistas e locais se reúnem todos os anos para acompanhar o evento. Segundo a Embratur, o estado é o mais desejado por viajantes internacionais entre os dias 21 de dezembro de 2025 e 4 de janeiro de 2026.
Até o momento, a programação não foi divulgada pela prefeitura, mas a previsão é para o fim de dezembro. Eventos nas proximidades da festa já estão sendo comercializados, como uma forma de prolongar a comemoração.
Chapada dos Veadeiros, em Goiás
A Chapada dos Veadeiros, em Goiás, fica a 240 km de Brasília, aproximadamente. O destino é uma ótima opção para entrar em contato com o ecoturismo brasileiro por trilhas na região.
É formada pelos municípios goianos de Alto Paraíso, Cavalcante e São Jorge, sendo a melhor opção, entre as três, para quem deseja passar uma virada tranquila, segundo a jornalista de turismo, Fátima Vianna.
Em entrevista ao O POVO, explicou que tem poucos restaurantes e hotéis, que precisam ser reservados com antecedência por ser uma vila pequena.
Gramado, no Rio Grande do Sul
A cidade turística gaúcha é o destino ideal para quem continua no clima natalino e procura um tempo agradável, entre 20°C a 30°C, para curtir em família.
Nas festas de fim de ano, Gramado é tematizada nos restaurantes e hotéis, principalmente. A programação vai de ceias de natal e réveillon até a queima de fogos e contagem regressiva em uma das principais avenidas da cidade.
A festa acontece na Avenida das Hortênsias, que, além de apresentar uma variedade de lojas e restaurantes, é a ligação entre o município e Canela, também turístico.
Trancoso, Bahia
O estado da Bahia tem ganhado destaque como um dos mais procurados para a temporada de fim de ano. Além da capital, Salvador, Trancoso é uma das cidades de destaque, com opções para todos os gostos.
Além das paisagens naturais, como a Praia do Espelho, com suas piscinas naturais e área para uso de argila no corpo, tem festas que acontecem nas praias.
Na virada, pode ser aproveitada a Trancoso 2026, nos dias 27 de dezembro a 2 de janeiro. A Festa do Taípe é outra opção, começando às 23h da véspera de ano novo, finalizando às 10h da manhã seguinte.
Leia mais
Réveillon 2026: dicas para escolher um destino e curtir a virada
A variedade de destinos permite uma maior possibilidade de escolha, sendo adequada ao estilo pessoal de quem programa a viagem.
Confira, a seguir, dicas da jornalista de turismo, Fátima Vianna, do site Viajar Travel News, para escolher o local certo para aproveitar a passagem do ano:
- Desconfie de preços de pacote muito abaixo do mercado;
- Caso feche com alguma agência de turismo, verifique a confiabilidade dela: ler avaliações e conversar com que já viajou por ela são algumas das medidas;
- Pesquisar os destinos que se encaixem no seu perfil e comparar qual é mais adequado;
- Antes de alugar uma casa ou um quarto de hotel, ler os comentários e verificar avaliações.
Leia mais
Réveillon 2026: programação em Fortaleza
A programação completa do show da virada da capital cearense foi divulgada durante coletiva de imprensa no prédio do Estoril, na Praia de Iracema, em Fortaleza, nesta segunda, 20.
Nomes como Luan Santana, Matuê, Seu Jorge, Cláudia Leitte, Xand Avião e Wesley Safadão foram confirmados na comemoração.
Neste ano, a festa acontecerá em dois dias. Além disso, terá polos estruturados nos bairros Messejana e Conjunto Ceará, assim como no Aterro da Praia de Iracema, onde o evento acontece todos os anos.