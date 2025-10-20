Réveillon 2026 no Brasil: 4 destinos incríveis para o ano novo

Mais de 2,5 milhões de pessoas estiveram na virada de 2025 em Copacabana, a maior festa de Réveillon do mundo / Crédito: Reprodução/Gabriel Monteiro/Riotur

Faltando dois meses para a virada do ano, destinos estão sendo procurados por brasileiros, que se deparam com uma variedade de ofertas e festas no País. A dúvida surge, principalmente, na busca por pacotes. Com opções em família, com grupo de amigos e individuais, há programação em vários destinos brasileiros, adequados à cada um.

O Natal e Réveillon são prometidos como sucessos no Brasil neste ano, segundo dados do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur). Foi levantado que cerca de 180 mil passagens áreas têm o Brasil como destino até o dia 30 de setembro, representando um crescimento de 27%, comparado a 2024. Por isso, O POVO separou uma lista com os principais destinos para celebrar a virada do ano no Brasil.

4 destinos para passar o Réveillon 2026 no Brasil Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro A tradicional queima de fogos e apresentações musicais na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, é considerada a maior festa de passagem do ano do mundo. É indicada para quem gosta de multidões e comemoração. Milhões de turistas e locais se reúnem todos os anos para acompanhar o evento. Segundo a Embratur, o estado é o mais desejado por viajantes internacionais entre os dias 21 de dezembro de 2025 e 4 de janeiro de 2026.

Até o momento, a programação não foi divulgada pela prefeitura, mas a previsão é para o fim de dezembro. Eventos nas proximidades da festa já estão sendo comercializados, como uma forma de prolongar a comemoração. Chapada dos Veadeiros, em Goiás A Chapada dos Veadeiros, em Goiás, fica a 240 km de Brasília, aproximadamente. O destino é uma ótima opção para entrar em contato com o ecoturismo brasileiro por trilhas na região. É formada pelos municípios goianos de Alto Paraíso, Cavalcante e São Jorge, sendo a melhor opção, entre as três, para quem deseja passar uma virada tranquila, segundo a jornalista de turismo, Fátima Vianna.

Em entrevista ao O POVO, explicou que tem poucos restaurantes e hotéis, que precisam ser reservados com antecedência por ser uma vila pequena. Chapada dos Veadeiros encanta os turistas por sua biodiversidade Crédito: vitormarigo | Shutterstock Gramado, no Rio Grande do Sul A cidade turística gaúcha é o destino ideal para quem continua no clima natalino e procura um tempo agradável, entre 20°C a 30°C, para curtir em família.