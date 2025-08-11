Vai para Sobral? 15 locais indicados por moradores

Julho é mês de festas e temperaturas mais amenas em Sobral, mas, ainda assim, prepare-se para o calor. / Crédito: Reprodução/Instagram @fotoramasobral

Sobral, no interior do Ceará, é um destino que combina história, cultura e lazer. Conhecida como a “Princesinha do Norte”, a cidade se destaca por seus monumentos históricos, eventos culturais, gastronomia acessível e pela simpatia de seus moradores. Situada a cerca de 240 km de Fortaleza, Sobral já foi palco de um dos momentos mais importantes da ciência mundial: a comprovação da Teoria da Relatividade de Albert Einstein, em 1919.

Hoje, além de ser um centro universitário vibrante, oferece espaços para práticas esportivas gratuitas, passeios ao ar livre e experiências gastronômicas que agradam diferentes gostos e bolsos. A seguir, O POVO questionou moradores sobre seus lugares favoritos e as dicas para aproveitar o melhor de Sobral.

Locais em Sobral para aproveitar a cidade Margem Esquerda: pôr do sol, lazer e cultura à beira-rio Um dos pontos mais queridos pelos sobralenses é a Margem Esquerda, às margens do Rio Acaraú. “Temos locais para jantar, eventos na concha acústica, gramado para piquenique, a ponte estaiada e, principalmente, a possibilidade de ver um pôr do sol lindo”, conta João Pedro de Alcântara Barbosa. O local também serve como ponto de encontro para quem gosta de pedalar, correr ou simplesmente passear.