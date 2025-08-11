Vai para Sobral? 15 locais indicados por moradores

Vai para Sobral, no Ceará? Veja 15 locais indicados por moradoresDe pontos históricos a opções gastronômicas, moradores revelam os melhores lugares para conhecer em Sobral, a Princesinha do Norte; confira
Sobral, no interior do Ceará, é um destino que combina história, cultura e lazer. Conhecida como a “Princesinha do Norte”, a cidade se destaca por seus monumentos históricos, eventos culturais, gastronomia acessível e pela simpatia de seus moradores.
Situada a cerca de 240 km de Fortaleza, Sobral já foi palco de um dos momentos mais importantes da ciência mundial: a comprovação da Teoria da Relatividade de Albert Einstein, em 1919.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Hoje, além de ser um centro universitário vibrante, oferece espaços para práticas esportivas gratuitas, passeios ao ar livre e experiências gastronômicas que agradam diferentes gostos e bolsos.
A seguir, O POVO questionou moradores sobre seus lugares favoritos e as dicas para aproveitar o melhor de Sobral.
Locais em Sobral para aproveitar a cidade
Margem Esquerda: pôr do sol, lazer e cultura à beira-rio
Um dos pontos mais queridos pelos sobralenses é a Margem Esquerda, às margens do Rio Acaraú. “Temos locais para jantar, eventos na concha acústica, gramado para piquenique, a ponte estaiada e, principalmente, a possibilidade de ver um pôr do sol lindo”, conta João Pedro de Alcântara Barbosa.
O local também serve como ponto de encontro para quem gosta de pedalar, correr ou simplesmente passear.
- Endereço Margem Esquerda: R. Frederico Ozanan, 80-108 - Centro, Sobral - CE
Leia mais
Vila Olímpica: esporte gratuito para todos
Para quem gosta de se manter ativo, a Vila Olímpica é unanimidade. “É bem estruturada para qualquer pessoa praticar diversos esportes de forma gratuita, desde vôlei, basquete, pingue-pongue até artes marciais, alguns com instrutor e outros não”, destaca Íris Costa.
João Pedro reforça que é possível praticar natação, corrida, tênis de mesa, karatê, zumba e vôlei de praia no espaço.
- Endereço Vila Olímpica: Av. Dr. Paulo de Almeida Sanford, 305 - 237, Sobral - CE
Arco de Sobral: cartão-postal e vida noturna
O Arco é o símbolo mais reconhecido da cidade. “É o ponto turístico mais conhecido, mas eu levaria para uma caminhada na margem para ter um pouco de contato com a natureza, além de ter opção de restaurantes e até uma biblioteca”, recomenda Íris.
João Pedro indica visitar o local à noite para aproveitar as diversas opções de bares e restaurantes da Boulevard.
- Endereço Arco de Sobral: Av. Dr. Guarani, s/n - Centro, Sobral - CE
Leia mais
Sabores que cabem no bolso
Íris garante que “a gastronomia em Sobral pode ser boa e barata se a pessoa souber escolher”. Entre suas sugestões estão a hamburgueria Lekker, a lanchonete Lanche Bem e o café Aryane Linhares.
João Pedro recomenda o Dom Churrasco, com almoço self-service por R$ 22, e o Café Jaibaras, museu orgânico e ponto tradicional da cidade.
Endereços, horários e informações
Hamburgueria Lekker
- Endereço: Av. Dom José Tupinambá da Frota, 923 - Centro, Sobral - CE
- Horário de funcionamento: Todos os dias, de 18h às 23h
- Instagram: @thelekker
Lanche Bem
- Endereço: R. José Alencar de Andrade - Centro, Sobral - CE
- Horário de funcionamento: Segunda à Sábado, de 17h às 23h30min
- Instagram: @lanchebemsobral
Café Aryane Linhares
- Endereço: Av. Dom José Tupinambá da Frota, 966 - Centro, Sobral - CE
- Horário de funcionamento: Todos os dias, a conferir nas redes sociais
- Instagram: @aryanelinhares
Dom Churrasco
- Endereço: Av. Dom José Tupinambá da Frota, 2046 - Centro, Sobral - CE
- Horário de funcionamento: Todos os dias, de 10h às 14h
- Instagram: @ssdomchurrasco
Café Jaibaras
- Endereço: Beco do Cotovelo, 310 - Centro, Sobral - CE
- Horário de funcionamento: Todos os dias, a conferir nas redes sociais
- Instagram: @cafejaibaras
Leia mais
Lugares pouco conhecidos
Para experiências fora do circuito turístico, Íris sugere o MB Coffee Design, enquanto João Pedro indica a Lanchonete O Hélio, próximo à Unimed, conhecida pelo atendimento diferenciado.
- Endereço MB Coffe Design: R. Joaquim Trindade, 68 - Centro, Sobral - CE
>> SIGA o canal de Últimas Notícias O POVO no WhatsApp
Museus e espaços culturais
A Casa da Cultura e o Theatro São João são paradas recomendadas para quem quer mergulhar na vida cultural de Sobral.
A casa de cultura é um casarão construído pelo Pe. Francisco Jorge de Sousa, por volta de 1858. O Theatro foi inaugurado em 1879, com a encenação do drama "A honra de um Taverneiro". A sua inauguração antecedeu em um quarto de século a do Teatro José de Alencar em Fortaleza.
Na Praça São João, uma estátua homenageia o cantor Belchior. João Pedro acrescenta o Casulo Casa Cultural, espaço alternativo com eventos únicos.
Endereços e horários
Casa de Cultura
- Endereço: Av. Dom José Tupinambá da Frota, 881 - Dom Jose, Sobral - CE
- Horário de funcionamento: de terça a sábado, de 8h até as 12h e das 14h até as 21h. No sábado a partir das 17h
Theatro São João
- Endereço: Praça São João, 156 - Centro, Sobral - CE
- Horário de funcionamento: a conferir nas redes sociais
- Instagram: @theatrosaojoao
Casulo Casa Cultural
- Endereço: R. Randal Pompeu, 124 - Andar Superior - Centro, Sobral - CE
- Horário de funcionamento: Todos os dias, a conferir nas redes sociais
- Instagram: @casulocasacultural
História e ciência no Museu do Eclipse
“O Museu do Eclipse é imperdível”, afirma João Pedro. O local apresenta a história de como a teoria de Einstein foi comprovada em Sobral e conta com simulações e jogos interativos.
- Endereço: Cel. José Inácio, S/N - Centro, Sobral - CE
- Horário de funcionamento: visitação de terça a sexta-feira, de 8h às 11:30h e de 14:30h às 21h.
Sábados: de 8h às 12h e de 18h às 21h. Domingos: de 8h às 12h.
Leia mais
Festas e eventos tradicionais
Íris destaca o aniversário da cidade, no dia 5 de julho, que reúne grandes shows e festas juninas. A semana é marcada por quadrilhas, comidas típicas e apresentações culturais.
Natureza nas proximidades
A apenas 20 minutos de Sobral, a Serra da Meruoca oferece trilhas e paisagens naturais. João Pedro recomenda também a Unidade de Conservação Pedra da Andorinha, com visitas guiadas sobre fauna, flora e povos originários, mediante agendamento.
Noites universitárias e música ao vivo
Quintas-feiras são as mais animadas na cidade, segundo João Pedro, por conta da presença universitária. O Pagode do Groaíras, o PollGreen Irish Pub e o Jacobs são opções para quem busca música ao vivo, sinuca e diferentes estilos musicais.
Endereços e horários
Pagode do Groaíras
- Endereço: R. Conselheiro Rodrigues Júnior, 118 - Centro, Sobral - CE
- Horário de funcionamento: De segunda à sábado, à conferir nas redes sociais
- Instagram: @bargroairas
PollGreen Irish Pub
- Endereço: R. Domingos Olímpio, 219 - Centro, Sobral - CE
- Horário de funcionamento: de terça à sábado, a partir das 18h
- Instagram: @pollgreen.pub
Jacobs Pub
- Endereço: Av. Dr. Guarani, 913 - Centro, Sobral - CE
- Horário de funcionamento: de quarta à segunda, a partir das 18h
- Instagram: @jacobsdrinks