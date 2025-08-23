Jericoacoara: 5 locais incríveis indicados por moradores

As lagoas cristalinas são uma das atrações de Jijoca de Jericoacoara; veja indicações do que visitar / Crédito: Reprodução/ Buraco Azul Restaurante

Localizada no litoral de Camocim e Acaraú, Jijoca é conhecida como paraíso do Nordeste e abriga o Parque Nacional de Jericoacoara, um dos pontos turísticos mais conhecidos do estado. Assim, é comum os roteiros abrangerem o município e a Vila de Jericoacoara, tornando a viagem mais completa para quem visita a região.

No entanto, vale lembrar que os carros de passeios só podem transitar até a entrada da vila; a partir deste ponto, é necessário contratar um transfer para chegar até o interior do povoado. O município está localizado a cerca de 282 quilômetros da capital. Os acessos são feitos pelas rodovias CE-085, BR-402 e BR-403, além dos aeroportos de Jericoacoara (30 km) e Fortaleza (282 km).

1. Pedra Furada em Jijoca de Jericoacoara: um pôr do sol encantador A Pedra Furada é um dos pontos turísticos mais procurados pelos turistas, e fica a cerca de três quilômetros da Vila de Jericoacoara. O arco foi esculpido pela ação das ondas na região, que se estende por dois quilômetros de litoral, terminando na Praia do Frade. O local também tem um detalhe interessante: no mês de julho, o sol se põe por trás do buraco da Pedra, um espetáculo apreciado pelos moradores e turistas. “O pessoal gosta muito de ir lá, inclusive, é um dos pores do sol mais lindo que eu já vi”, recomenda a farmacêutica Brena Costa, que vive em Jijoca há sete anos.

2. Lagoas em Jijoca de Jericoacoara: refúgios entre dunas

Para quem opta pelos passeios no litoral leste de Jijoca, pode aproveitar as lagoas inter dunares no percurso. Em Jijoca, uma das mais conhecidas é a Lagoa do Paraíso, formada pelo barramento dos Córregos do Paraguai e do Mourão, em decorrência da migração de dunas móveis na planície costeira. A alguns metros de distância, a opção é a Lagoa de Jijoca, conhecida como Lagoa Azul. O ambiente formado pelas águas mornas e cristalinas e as diferentes espécies de flora e fauna também tornam a Lagoa do Paraíso um refúgio biológico.