Jericoacoara: 5 locais incríveis indicados por moradores

Vai para Jericoacoara? Veja 5 locais indicados por moradores de JijocaFormações rochosas, lagoas e praias são destaques da cidade. Confira o que conhecer em Jijoca de Jericoacoara (CE)
Localizada no litoral de Camocim e Acaraú, Jijoca é conhecida como paraíso do Nordeste e abriga o Parque Nacional de Jericoacoara, um dos pontos turísticos mais conhecidos do estado.
Assim, é comum os roteiros abrangerem o município e a Vila de Jericoacoara, tornando a viagem mais completa para quem visita a região.
No entanto, vale lembrar que os carros de passeios só podem transitar até a entrada da vila; a partir deste ponto, é necessário contratar um transfer para chegar até o interior do povoado.
O município está localizado a cerca de 282 quilômetros da capital. Os acessos são feitos pelas rodovias CE-085, BR-402 e BR-403, além dos aeroportos de Jericoacoara (30 km) e Fortaleza (282 km).
Confira cinco lugares para conhecer em Jijoca de Jericoacoara, recomendado por moradores da região.
1. Pedra Furada em Jijoca de Jericoacoara: um pôr do sol encantador
A Pedra Furada é um dos pontos turísticos mais procurados pelos turistas, e fica a cerca de três quilômetros da Vila de Jericoacoara. O arco foi esculpido pela ação das ondas na região, que se estende por dois quilômetros de litoral, terminando na Praia do Frade.
O local também tem um detalhe interessante: no mês de julho, o sol se põe por trás do buraco da Pedra, um espetáculo apreciado pelos moradores e turistas.
“O pessoal gosta muito de ir lá, inclusive, é um dos pores do sol mais lindo que eu já vi”, recomenda a farmacêutica Brena Costa, que vive em Jijoca há sete anos.
2. Lagoas em Jijoca de Jericoacoara: refúgios entre dunas
Para quem opta pelos passeios no litoral leste de Jijoca, pode aproveitar as lagoas inter dunares no percurso.
Em Jijoca, uma das mais conhecidas é a Lagoa do Paraíso, formada pelo barramento dos Córregos do Paraguai e do Mourão, em decorrência da migração de dunas móveis na planície costeira. A alguns metros de distância, a opção é a Lagoa de Jijoca, conhecida como Lagoa Azul.
O ambiente formado pelas águas mornas e cristalinas e as diferentes espécies de flora e fauna também tornam a Lagoa do Paraíso um refúgio biológico.
Já no Parque Nacional de Jericoacoara é possível visitar as lagoas inter dunares, que se formam durante a estação chuvosa, no primeiro semestre do ano. Essas paisagens não têm local fixo e variam conforme a ação dos ventos e movimento das dunas.
3. Passeio Ecológico do Cavalo Marinho em Jijoca de Jericoacoara
A cinco quilômetros da Ilha, é possível ter uma experiência de imersão natural no Passeio Ecológico do Cavalo Marinho. O percurso é feito de canoa pelo mangue, onde vivem caranguejos e marias-farinhas Carangueijos do gênero Ocypode caracterizados por apresentarem carapaça quadrada e coloração branco-amarelada. .
Além dos caranguejos, os cavalos-marinhos são atrações no local. As espécies encontradas no Brasil são ameaçadas de extinção, o que demanda atenção dos turistas. É importante respeitar as sinalizações e indicações dos guias sobre como se portar.
O Mangue Seco também é um local para quem curte esportes, em que se pode praticar atividades como caiaque e stand-up paddle.
4. Serrote em Jijoca de Jericoacoara
O Serrote é uma formação de pequenos morros de rochas que ficam à direita da Vila de Jericoacoara. A subida é indicada por moradores e turistas, que afirmam a beleza da vista. Lá de cima, dá para ver os campos de dunas, o mar e a Vila.
A estrutura protege o local dos ventos e da areia das dunas. Além das paisagens praianas, esta também é uma opção de contato com a natureza na região de Jijoca/Jeri.
5. Duna do Pôr do Sol em Jijoca de Jericoacoara
A Duna do Pôr do Sol é o cartão postal de Jericoacoara. Uma das primeiras atrações a serem conhecidas por turistas e até pelos cearenses que nunca visitaram o local.
A formação chegou a ter 60 metros de altura na década de 1980, mas sofreu com a erosão nas últimas décadas.
A alta concentração de pessoas no topo da duna, e a movimentação de subida e descida, podem ter contribuído para o processo. Além disso, a duna sofreu com sua movimentação natural, pela ação dos ventos.
Mas o fenômeno não diminuiu a popularidade do local. Em uma tradição local, a comunidade reúne turistas e moradores num ritual diário em seu topo para apreciar o pôr do sol de frente ao mar.