Passagens aéreas para Fortaleza: dicas para comprar mais barato

No entanto, o preço das passagens aéreas pode ser um obstáculo ao colocar o desejo em prática.

Viajar para Fortaleza é o plano de muitos brasileiros, seja no período das férias escolares, seja na chamada baixa temporada. Para aproveitar dia sossegados na boa infraestrutura das barracas de praia ou para curtir os pontos turísticos, a capital cearense se tornou um destino muito procurado.

O POVO conversou com Janaína Guedes, da agência de viagens BID Turismo, especializada em passagens aéreas, para descobrir dicas e estratégias na hora de comprar passagens aéreas por um preço mais barato.

Qual o período em que as passagens aéreas para Fortaleza estão mais baratas?

Apesar de saber que existem épocas que as passagens aéreas podem sair mais caras por conta da alta procura, Janaína diz que a oscilação de preços depende de uma série de fatores.

1. Origem dos voos

O trajeto, por exemplo, é um dos que mais influenciam:

“Quem viaja de grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, onde tem muitas rotas de voo, costuma achar bons preços e passagens com tarifas mais baratas para vir à Fortaleza. Às vezes, uma passagem de Juazeiro do Norte para Fortaleza pode ser mais cara do que uma passagem de São Paulo para o mesmo destino”, explica.