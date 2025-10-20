Réveillon 2026: veja a programação completa de shows em Fortaleza

Programação do Réveillon de Fortaleza 2026 acontecerá nos dias 30 e 31 de dezembro, em três polos da cidade; Matuê, Xand Avião e Seu Desejo estão entre as atrações confirmadas

A divulgação da lista completa ocorreu durante coletiva de imprensa, marcada para começar às 16 horas, no Estoril. Na ocasião, também foram anunciadas as apresentações de Luan Santana, Wesley Safadão, Bruno e Marrone e a banda Paralamas do Sucesso.

Nesta segunda-feira, 20, a Prefeitura de Fortaleza anunciou a programação oficial do Réveillon 2026. Um dos eventos mais esperados por fortalezenses e turistas, a festa contará com shows gratuitos de Matuê , Xand Avião, Seu Jorge e outras 17 atrações.

Neste ano, a festa de Réveillon 2026 acontecerá em dois dias, e não se limitará ao Aterro da Praia de Iracema, contando também com polos estruturados nos bairros Messejana e Conjunto Ceará.

Na terça-feira, 30 de dezembro, os shows serão divididos nos três bairros, enquanto a grande noite da virada, se concentrará na estrutura da Praia de Iracema. De acordo com o prefeito Evandro Leitão (PT), presente na ocasião, atrações internacionais estão garantidas nas três localidades.

Segundo projeções divulgadas pela Secretária do Turismo de Fortaleza, Denise Carrá, a expectativa é que o Réveillon 2026 reúna um público de 2,7 milhão de pessoas na noite da virada. Além disso, estima-se um fluxo túristico de mais de 700 mil visitantes, que ocasionará na rede hoteleira da Capital com 95% de sua capacidade atingida.

O evento terá um simbolismo especial, marcando a chegada dos 300 anos de Fortaleza.