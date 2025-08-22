5 cachoeiras no Ceará: onde encontrar refúgio no período seco

Entre serras, sertão e até litoral, o Ceará mostra que o turismo de cachoeiras não se restringe ao inverno. / Crédito: Rafael Cavalcante

Mesmo em pleno período seco, quando o sertão cearense convive com rios de pouca vazão e açudes em níveis baixos, as cachoeiras se mantêm como destino certo para quem busca lazer, aventura e contato com a natureza. O clima mais ameno da estação, que se estende até dezembro, favorece as trilhas, garante banhos refrescantes e abre espaço para o ecoturismo como alternativa de viagem no Estado.

Conheça 5 cachoeiras do Ceará para visitar No Maciço de Baturité, a poucos quilômetros de Fortaleza, estão algumas das quedas d’água mais conhecidas. Em Pacoti, a Cachoeira da Palmácia é um clássico para os visitantes da serra, com águas geladas e cercada pela mata atlântica preservada. A acessibilidade do local torna o passeio atrativo para famílias e grupos de amigos. Já em Guaramiranga, a Cachoeira do Paraíso conquista pelo nome e pelo cenário: uma queda em meio à vegetação fechada, com poço raso, ideal para banhos longos. Mais ao norte do Estado, o destaque fica por conta do Parque Nacional de Ubajara, na Serra da Ibiapaba. Ali, a Cachoeira do Cafundó é ponto de parada quase obrigatória para quem visita a região, com trilhas bem estruturadas e poços propícios para mergulho.

O parque reúne ainda outras quedas, que se tornam acessíveis no período seco graças às trilhas menos escorregadias. Ubajara tem sido uma das grandes apostas do turismo de aventura no Ceará, justamente pela combinação entre preservação ambiental e fácil acesso. Acesse o canal Últimas Notícias do O POVO no Whatsapp e fique bem informado No litoral Leste, em Beberibe, uma surpresa aguarda os visitantes que buscam algo diferente das praias: a Cachoeira do Boi Morto, formada por águas cristalinas que descem da serra em direção ao mar.

Apesar de menos conhecida que as serranas, ela tem ganhado destaque entre grupos de trilheiros e fotógrafos, especialmente no fim da tarde, quando a luz natural valoriza a paisagem. Já no sertão central, em Quixadá, a Cachoeira da Racha da Moça se tornou um cartão-postal alternativo. Formada em meio às formações rochosas do sertão, a queda d’água chama atenção não só pelo banho, mas pelo cenário único. O contraste entre a aridez da região e o frescor da água que brota entre pedras faz da experiência algo singular para quem se aventura pelo sertão cearense.