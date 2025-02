Indicados ao Oscar 2025 já estão no streaming; saiba onde assistir

Alguns filmes ainda estrearão no cinema nos próximos dias, outros seguem sem previsão. Veja onde conferir as produções e previsões para o streaming

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou nas suas redes sociais nesta quarta-feira, 19, uma lista com alguns filmes indicados ao Oscar 2025 e onde assistí-los. No entanto, as produções ainda não estão nos streamings de todos os países.

Filmes como "Conclave” e "Flow” estão apenas em algumas salas de cinema no Brasil, por exemplo. “Ainda Estou Aqui”, longa brasileiro indicado em três categorias, também continua somente nas telonas por enquanto.