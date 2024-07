5 animações emocionantes da Pixar para assistir

Os filmes de animação da Pixar são inicialmente direcionados às crianças, mas suas narrativas envolventes e personagens cativantes têm a habilidade de tocar o coração do público e oferecer lições de vida para todas as idades. Obras como “WALL-E”, “Up: Altas Aventuras”, “Divertida Mente” e “Viva: A Vida é uma Festa” abordam temas profundos como amizade, família, crescimento pessoal e as complexidades das emoções humanas. O estúdio continua a se destacar com longas que vão além do entretenimento, oferecendo histórias que inspiram e emocionam.

O filme, vencedor de dois Oscars, começa com um prólogo emocionante que narra a vida de Carl Fredricksen e sua esposa Ellie, desde a infância até a velhice. Inspirados por seu ídolo, o explorador Charles Muntz, eles sonham em viajar pela América do Sul. No entanto, Ellie falece, deixando o companheiro solitário e apegado ao lar onde viveram juntos.

Um empresário deseja comprar a casa para transformá-la em um prédio. Após um incidente, Carl toma uma decisão drástica para salvá-la, enchendo-a de balões com o intuito de voar até as Cataratas do Paraíso e realizar o sonho que ele e Ellie compartilhavam. Durante a viagem, ele descobre que Russell, um jovem escoteiro do bairro, se infiltrou na casa e está viajando com ele. Com o garoto, Carl aprende a valorizar novas amizades e percebe que a verdadeira aventura está nas relações que construímos e nas experiências que compartilhamos com os outros.

3. Viva: A Vida é uma Festa (2017)

Em “Viva: A Vida é uma Festa”, Miguel passa por diversos desafios para seguir o sonho de ser um músico de sucesso (Imagem: Reprodução digital | Pixar)

Miguel Rivera é um menino de 12 anos que vive em uma pequena cidade do México com sua família e sonha em se tornar um músico de sucesso como seu ídolo, Ernesto de la Cruz. No entanto, devido a eventos passados, a música é considerada uma maldição em sua família. No Dia dos Mortos, o garoto rouba a guitarra de Ernesto de seu túmulo e é transportado para o Mundo dos Mortos. Lá, ele encontra seus ancestrais falecidos e faz amizade com Héctor, que deseja visitar o mundo dos vivos para ver sua filha.

Para voltar ao mundo dos vivos, Miguel precisa de uma bênção, negada por sua tataravó Imelda, a menos que ele desista da música. Determinados, o garoto e Héctor enfrentam grandes aventuras. Ao longo da jornada, o menino aprende sobre a importância da família, a memória e a verdadeira essência do legado. O filme ganhou dois Oscars em 2018, incluindo Melhor Filme de Animação e Melhor Canção Original por “Remember Me”.

4. Divertida Mente (2015)