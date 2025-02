'Central do Brasil': os bastidores do filme brasileiro que fez história no Oscar antes de 'Ainda Estou Aqui'

Divulgação No dia 21 de março de 1999, Aline Scátola lembra de ter lutado contra o sono para acompanhar a cerimônia do Oscar. Ela era uma menina de 10 anos em Tupã, cidade de 60 mil habitantes no interior de São Paulo, e estava ansiosa com a possibilidade de o filme Central do Brasil levar uma estatueta. O longa-metragem brasileiro concorria em duas categorias, Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Atriz, com Fernanda Montenegro. "Lembro que o filme era o tema das conversas em todo lugar, no jornal, na televisão, na escola", diz hoje a tradutora, aos 38 anos. "Foi um acontecimento."

Distante de Tupã, em Los Angeles, outra criança também lutava contra o sono. Vinícius de Oliveira, com 11 anos na época, era o protagonista do filme e acompanhou uma série de eventos para a campanha de divulgação de Central do Brasil, além da cerimônia de premiação.

"Fizemos viagens nos Estados Unidos para mostrar o filme em alguns estados, eu participava de alguns jantares. Mas eu jantava e dormia na mesa. Era sempre bastante tarde, e as pessoas estavam falando em inglês e de assuntos que eu não entendia", relembra. "Eu não tinha percepção ainda de que o Oscar era uma coisa muito grande para o Brasil. Que era algo que a gente almejava e, que se ganhasse, seria como se fosse final de Copa do Mundo. Não tinha essa noção ainda." Até aquele momento, Central do Brasil havia percorrido um caminho de ineditismos, com sucesso de público e de crítica.

A obra levou milhões de brasileiros ao cinema e venceu, algo inédito para o cinema brasileiro, o Urso de Ouro na 48ª edição do Festival Internacional de Cinema de Berlim e o Globo de Ouro, como Melhor Filme de Língua Estrangeira. Getty Images Fernanda Montenegro, Vinicius de Oliveira e Walter Salles viajaram pelos Estados Unidos na temporada de premiação em 1999 para divulgar Central do Brasil Dirigido por Walter Salles, o filme ainda ressoa entre espectadores e críticos mais de 25 anos depois de seu lançamento mais emblemáticas do país. Por trás das telas, os bastidores da produção foram cheios de desafios em um momento que marcava a retomada do cinema brasileiro, após o governo de Fernando Collor (1990-1992) —que estancou a produção de filmes brasileiros com o fechamento da Embrafilme, a Fundação do Cinema Brasileiro e o Concine, principais órgãos de fomento e fiscalização do setor.

Novamente, no dia 2 de março, o país se unifica no mesmo sentimento de 1999, agora em torno do filme Ainda Estou Aqui, também dirigido por Salles e que disputa três categorias no Oscar, com chances de levar uma estatueta de Melhor Filme Internacional, Melhor Filme e Melhor Atriz. Em entrevista à BBC News Brasil, Walter Salles afirma que, passados 25 anos de Central do Brasil, mantém o mesmo desejo de narrar uma história em que a trajetória dos personagens se confunde a trajetória coletiva do país. "O que muda com a maturidade é uma certa percepção de que é possível dizer mais com menos. Com atuações mais contidas, com uma direção que não deseja ser percebida. De alguma forma, isso talvez permita que a distância entre o espectador e os personagens diminua, ou mesmo deixe de existir."

O início do projeto Central do Brasil foi o terceiro longa-metragem de Salles, após reconhecimento por Terra Estrangeira. "Acordei um dia com a ideia do filme e a arquitetura básica. Única vez que isso aconteceu comigo, aliás. Escrevi umas vinte páginas aquele dia com uma arquitetura de início, meio e fim", relatou o diretor durante uma aula magna a estudantes da Universidade de São Paulo (USP) em 2013. O enredo acompanha a história de Dora, uma ex-professora amargurada que escreve cartas para analfabetos na famosa estação de trem no Rio de Janeiro.