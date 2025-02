Fernanda Torres posa com Demi Moore em evento pré-BAFTA / Crédito: reprodução/Instagram

A atriz Fernanda Torres, indicada ao Oscar por sua atuação em "Ainda Estou Aqui", compartilhou uma foto ao lado de Demi Moore durante um evento pré-BAFTA em Londres. As duas concorrem ao prêmio de Melhor Atriz no Oscar 2025 e marcaram presença na celebração que antecede a premiação britânica. O filme estrelado por Fernanda Torres também está entre os indicados ao BAFTA, considerado o “Oscar Britânico”, na categoria de Melhor Filme em Língua Não Inglesa. A cerimônia acontece neste domingo, 16, às 16 horas.

"Ainda estou aqui", produção original do Globoplay dirigida por Walter Salles, disputa o prêmio com "Tudo Que Imaginamos Como Luz" (Índia), "Emilia Pérez" (França), "Kneecap" (Irlanda) e "A Semente do Fruto Sagrado" (Alemanha).