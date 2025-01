‘Ainda Estou Aqui’ fura ‘bolha da esquerda’, diz Fernanda Torres

Na mira do Oscar, Walter Salles e Fernanda Torres resgatam trauma da ditadura militar sob os holofotes do mundo com "Ainda Estou Aqui"

Em "Ainda Estou Aqui" ela interpreta Eunice Paiva , esposa de Rubens Paiva, ex-deputado que foi sequestrado em 1971 pela Ditadura Militar em plena luz do dia. Com a família rachada por essa ausência súbita, ela entra num espiral de angústias e revoltas para encontrar uma resposta sobre o paradeiro do marido.

Fernanda Torres preenche a aflição dessa personagem pelo avesso das expectativas, longe do barulho, numa sutileza que vai desconcertando a audiência aos poucos. Essa abordagem é feita com tanto cuidado e naturalidade que alguns jornalistas declararam seu nome aos holofotes do Oscar no mesmo dia em que o filme estreou no 81º Festival de Veneza no começo de setembro.

Quando chegou no Brasil, na quinta-feira, 7 de novembro, o sucesso impressionou até os mais otimistas diante do cenário recorrentemente frustrante de público para o Cinema Brasileiro que não é comédia. Com exibição em 189 cidades e 610 salas, o filme levou mais de 350 mil pessoas aos cinemas no primeiro final de semana, arrecadando cerca de R$ 8,6 milhões.

'Ainda Estou Aqui': filme alcança mais de 1 milhão de espectadores