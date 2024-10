Robô Selvagem: personagens, classificação, dublagem, duração e mais

Robô Selvagem (The Wild Robot) é um filme de animação baseado no livro de mesmo nome escrito por Peter Brown. Lançado em setembro, ele já arrecadou um total de US$ 197,2 milhões de dólares (mais de R$ 1 bilhão de reais) desde a estreia nos cinemas pelo mundo.

Do mesmo diretor de Lilo & Stitch e Como Treinar o Seu Dragão, a produção traz uma história sobre a convivência entre tecnologia e natureza e o significado de estar vivo. Veja onde assistir, personagens e tudo sobre a animação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Robô Selvagem: sinopse

Uma nave naufraga numa terra desabitada e dá início à aventura épica do robô Roz, a última unidade das chamadas ROZZUM ainda funcional e inteligente. Preso nesta ilha aparentemente sozinho, Roz precisa sobreviver às intempéries da floresta.