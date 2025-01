Flow: tudo sobre animação que pode desbancar Divertidamente 2 no Oscar

A animação concorre ainda com Ainda Estou Aqui na categoria Melhor Filme Internacional; veja mais sobre a produção que também levou um Globo de Ouro

O longa de animação “ Flow ” é um dos indicados à categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar e concorre contra o brasileiro “ Ainda Estou Aqui ”, de Walter Salles. A animação também é uma das favoritas como Melhor Animação.

Flow foi criado com um programa de animação 3D de código aberto (Blender) e utilizou um orçamento de pouco menos de US$ 4 milhões (cerca de 20 R$ milhões), valor muito abaixo do que os filmes animados de grandes companhias.

Previsto inicialmente para chegar ao Brasil dia 30 de janeiro, seu lançamento foi adiado para o mês seguinte. Veja tudo sobre a animação.

Flow: sinopse

O mundo parece estar chegando ao fim, repleto de vestígios da presença humana. O gato é um animal solitário, mas, quando seu lar é devastado por uma grande enchente, ele encontra refúgio em um barco com diversas espécies, e terá que se unir a eles apesar de suas diferenças.