Oscar: Ainda Estou Aqui é um marco que ecoa o poder do cinema nacional

Com três indicações ao Oscar, "Ainda Estou Aqui" e Fernanda Torres marcam a história do cinema brasileiro e levantam o Brasil em uma torcida comparável aos campeonatos de futebol

O Brasil é conhecido por sua paixão vibrante, uma energia que transforma vitórias em celebrações coletivas. Não é à toa que somos reconhecidos como o “país do futebol”, com a seleção pentacampeã mundial como emblema dessa dedicação. Mas a identidade brasileira vai muito além dos gramados. Ela pulsa também nas cores das telas de Tarsila do Amaral, nas palavras imortais de Machado de Assis, na melodia de Tom Jobim e na ousadia arquitetônica de Oscar Niemeyer. Nosso cinema, por sua vez, carrega a mesma alma vibrante que define nosso povo.

Em 1999, Fernanda Montenegro emocionou o planeta com sua indicação ao Oscar por “Central do Brasil”, gravando seu nome na história da sétima arte. E hoje, mais de duas décadas depois, outra Fernanda — sua filha, Fernanda Torres — reafirma a força do cinema brasileiro em um palco global. São as únicas brasileiras já indicadas na categoria em toda a história do Oscar.



No dia 23 de janeiro de 2025, o Brasil celebra uma conquista histórica. “Ainda Estou Aqui”, dirigido pelo consagrado Walter Salles, alcança a marca inédita de três indicações ao Oscar: “Melhor Filme”, “Melhor Filme Internacional” e “Melhor Atriz”, para a emocionante performance de Fernanda Torres. Este é um momento que transcende prêmios. É um marco que ecoa a resiliência e a criatividade do cinema nacional, um cinema que persiste e resiste, apesar dos percalços.



Fernanda Torres, premiada recentemente no Globo de Ouro como “Melhor Atriz de Drama”, entrega uma atuação visceral em um longa que reflete as feridas de uma ditadura que ainda ressoa na memória do País. Baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva sobre uma família que luta na busca de respostas e de direitos humanos, “Ainda Estou Aqui” é uma homenagem à coragem e à busca pela verdade.