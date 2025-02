Cinema em Fortaleza faz promoção com filmes indicados ao Oscar

"Ainda Estou Aqui" e outros filmes indicados ao Oscar 2025 podem ser assistidos com ingresso no valor promocional durante a UCI Day Oscar

Faltando poucos dias para o Oscar 2025 , aqueles que ainda não assistiram aos filmes indicados no evento deste ano vão ter uma última chance para conhecer os longas-metragens mais importantes da temporada atual do cinema mundial.

“Ainda Estou Aqui” , “Duna 2”, “Wicked”, “A Substância”, “Conclave” e outros títulos que estão concorrendo às principais categorias do Oscar podem ser assistidos com valor promocional nos cinemas da Rede UCI.

A promoção “UCI Day Oscar” exibe os longas com ingressos a partir de R$ 12. Na ocasião, o público poderá escolher as sessões com desconto nas salas IMAX e De Lux. Em Fortaleza, a promoção acontece nas sessões dos shoppings Iguatemi Fortaleza e Parangaba nos dias 27 e 28 de fevereiro.

UCI Day Oscar em Fortaleza