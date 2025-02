Anora: devaneio, caos, rebeldia e o não conto de fadas

Aos montes nos acostumamos a ver filmes hollywoodianos retratarem uma jovem moça se apaixonar por um improvável homem. Com dificuldades, o casal supera os desafios e vivem felizes para sempre. "Anora" , longa indicado a seis categorias do Oscar , incluindo Roteiro Original, Direção e Filme, não tem intenção de entregar isso.

O sentimento de inconsequência, "poderes" e imaginar que suas atitudes não levarão a lugar nenhum, ou acostumar-se com frustações e "lapadas" da vida é perfeitamente representado pela ágil montagem que mais parece um clipe musical ou tirado diretamente do sonho de um jovem rebelde.

De forma completamente abrupta, a vida de Ani e Ivan, interpretado por Mark Eydelshteyn, sofre uma pausa em toda a loucura, transformando a viagem em uma comédia no melhor estilo "The Office". Por mais que a pouca idade e a pouca noção da responsabilidade fosse até então levada ao pé da letra por eles, as consequências batem a porta.

Com o fim do conto de fadas, o mundo fantasioso cai e Ani tem que voltar ao mundo real. Ele não é inspirador, é frio, cinza e amargurado. Ter que conviver com alguém em casa cuja a presença já incomoda, um provável trauma maior na infância a faz não valorizar a si mesmo, fazendo do seu corpo seu material de trabalho e para homens bem vestidos, ela vende seu show erótico, entregando assim sua inocência.

Anestesiada e enojada da rotina, a ponto de normalizar as mais asquerosas situações diárias, ainda existe em Ani a menina inocente, cheia de sonhos e com brilho. Ela acredita que vive no conto de fadas, mas colhe os frutos da vida que escolheu levar, por mais que seja duro.