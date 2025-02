Oscar 2025 será transmitido em TV aberta; saiba onde

Oscar 2025: "Ainda Estou Aqui" compete em três categorias na maior premiação do cinema do mundo / Crédito: Divulgação

Marcado para o dia 2 de março de 2025, coincidentemente, no domingo de Carnaval, o Oscar 2025 será transmitido ao vivo pela TV Globo. A premiação, considerada a maior de cinema do mundo, tem o filme brasileiro "Ainda Estou Aqui" como concorrente em três categorias. Com exceção do Rio de Janeiro, que assiste aos desfiles das escolas de samba, todos os outras estados brasileiros terão acesso à 97ª edição do Oscar na TV aberta, com apresentação de Maria Beltrão.

A terceira indicação para o longa brasileiro vem na forma da categoria de “Melhor Filme Internacional”. Confira quando o Oscar 2025 acontecerá, as indicações de “Ainda Estou Aqui” e onde assistir a premiação. Selton Mello sobre Oscar 2025: 'Nós entramos para a história' | SAIBA MAIS

Oscar 2025: onde assistir ao vivo? A cerimônia de premiação do Oscar 2025 está prevista para 2 de março (02/3). A data será um domingo de Carnaval no Brasil, já que a festa não é fixa e varia de acordo com o calendário da Igreja Católica. O horário estipulado para a 97ª edição, que acontece em Los Angeles, nos Estados Unidos, é 21h (horário de Brasília), com transmissão na TV aberta (Globo) e fechada fechada (TNT), além do Gshow, e do serviço de streaming (Max). O valor para adição do canal TNT varia de acordo com o pacote da TV por assinatura, enquanto o streaming Max, da HBO, oferta planos a partir de R$18,90/mensais.