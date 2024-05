Oscar

Principal premiação de cinema do mundo, o Oscar foi fundado em 1927 pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Realizado anualmente, a cerimônia premia os profissionais e produtos da indústria do cinema. É considerado o evento mais importante do entretenimento, tendo influenciado na criação do Emmy (prêmio da televisão), Tony (prêmio do teatro) e Grammy (prêmio da música).