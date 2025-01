O POVO News: "Ainda Estou Aqui" faz história com 3 indicações ao Oscar

Com a apresentação do jornalista Marcos Tardin, o programa O POVO News realiza a 511ª edição na noite desta quinta-feira, 23. A programação repercute as três indicações ao Oscar do filme Ainda Estou Aqui. Pela primeira vez, uma obra brasileira disputa na categoria "Melhor Filme". Além disso, o longa-metragem concorre aos títulos "Melhor Filme Internacional" e "Melhor Atriz".

Assista ao vivo, clicando aqui ou no player abaixo: