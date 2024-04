Diogo Nogueira faz show em Fortaleza no mês de maio

Diogo Nogueira faz show em Fortaleza no dia 31 de abril Crédito: LEO AVERSA/DIVULGAÇÃO

Diogo Nogueira retorna a Fortaleza após show no Carnaval 2024 O novo show de Diogo Nogueira em Fortaleza acontece apenas três meses após a apresentação do artista durante o Ciclo Carnavalesco de 2024. Sendo uma das principais atrações do Carnaval de Fortaleza, Diogo cantou seus grandes sucessos e celebrou os clássicos do samba no show ocorrido no dia 11 de fevereiro.